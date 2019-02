Bad Bunny o Lil Uzi Vert, entre otros, al cartel del Sónar 2019

Sónar 2019, uno de los festivales más importantes de nuestro país, añade hoy más de una treintena de artistas al cartel de sus actuaciones. Un listado de nombres que LOS40 te trae en primicia y que incluyen a Bad Bunny, Lil Uzi Vert, The Matthew Herbert Brexit Big Band o el tándem neoyorquino Louie Vega & Honey Dijon.

Además de desvelarse buena parte del cartel, la organización anunciará a través de su página web oficial la distribución de artistas por día de actuación así como las diferentes modalidades de entradas que incluyen Abonos y Abonos VIP, Entrada 2 Noches y Entrada 2 Noches VIP, Entradas Sónar de Día y Sónar de Noche y Acreditaciones Sónar+D.

Toma nota porque los 37 nuevos artistas confirmados hoy son Bad Bunny, Lil Uzi Vert, The Matthew Herbert Brexit Big Band, Louie Vega & Honey Dijon, Daito Manabe, DJ Krush, Acid Arab, Neon Chambers (Kangding Ray + Sigha), Quiet Ensemble, Hamill Industries & Shelly, Los Voluble, SebastiAn, Territoire, Diego Navarro, Lil Moss, Tutu, Fake Guido, Macromassa, Shiva Feshareki, Afrodeutsche, Virgen Maria, Aleesha, Alvva, Berlinist presents Gris Game Live, Bill Kouligas, Ca7riel y Paco Amoroso, Cascales, Cosmic D'Alessandro, dissonant imaginary, Enry-k, Audible Spectrums, Jarreau Vandal, Karcelen, Flamenco is not a crime, Ouchhh + Za! Superstrings, Skyhook y Titi Calor.

Todos ellos se suman a los ya anunciados A$AP Rocky, Skepta, Disclosure, Paul Kalkbrenner, Arca, Kaytranada, Dixon, Vince Staples, Amelie Lens, Daphni, Maya Jane Coles, DJ Koze, Jlin, Actress + Young Paint, Holly Herndon, Deena Abdelwahed, Lotic, Bruce Brubaker y Max Cooper, Nicola Cruz o Bad Gyal... y así hasta más de 140 shows.

No hagas planes del 18 al 20 de julio porque Sónar 2019 va a invadir Barcelona. Y si nos lees desde fuera de España que sepas que el recorrido internacional de Sónar 2019 arranca en pocos días con la celebración de las 3as ediciones de Sónar Istanbul (8 y 9 de marzo) y Sónar Hong Kong (13 de abril), y el 7º Sónar Reykjavík (25 y 27 de abril). Además, el festival celebrará la 1ª edición de Sónar Athens (11 y 12 de octubre). Próximamente se anunciarán las fechas del 1er Sónar México y de Sónar Buenos Aires 2019.

Conexión latina

La actuación de Bad Bunny en SonarClub será sin duda uno de los momentos más importantes de Sónar 2019. El cantante y productor puertorriqueño se ha convertido en una estrella mundial con millones de seguidores en todo el planeta. Y lo ha hecho en muy poco tiempo, con una carrera meteórica marcada por su tremendo carisma y un gran número de hits que le han llevado a ser el tercer artista con más visitas en Youtube en 2018. Bad Bunny además está rompiendo los rígidos esquemas de género propios del hip hop con su actitud abierta e inclusiva, y ha logrado tender puentes entre la tradición latina y el mainstream americano, fundiendo como nadie trap, pop y reggaetón.



Su actuación en Sónar conecta también con el interés histórico del festival por los ritmos y la música urbana surgida de Latinoamérica, un recorrido cuyo inicio se podría establecer con los sets de DJ Marlboro en 2004 y Diplo en 2005, quien pinchó "Gasolina" de Daddy Yankee. Seguiría en años posteriores con las actuaciones de bandas como Calle 13, Bomba Estéreo o Dengue Dengue Dengue, y ha tomado especial relevancia en los últimos años en el escenario SonarXS con artistas como DJ Florentino, Rosa Pistola, Dinamarca, Bad Gyal o King Doudou, además del set de reggaeton, este mismo año en SonarVillage, de La Diabla.

Lil Uzi Vert, por primera vez en España

Sónar 2019 acogerá también el debut en España de Lil Uzi Vert, una de las figuras más relevantes y populares del trap y el nuevo rap americano. El MC de Philadelphia presentará las canciones de su nuevo disco a punto de publicarse y sus hits más populares, que cuentan con millones de escuchas en internet.

Si quieres más detalles sobre los artistas, los escenarios o las entradas no dejes de visitar Sónar 2019.