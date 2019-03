Lérica: “Por pura suerte Belinda no se partió el labio grabando Un traguito”

Lérica está formado por Tony Mateo, Rubén Noel y Juan Carlos Arauzo, tres jóvenes artistas de diversas procedencias que desde hace algunos años intenta hacerse un hueco en el panorama musical a base de ir pisando tierra firme con cada paso que dan.

Comenzaron grabando versiones que subían a Youtube hasta que empezaron a componer y cantar sus propias baladas y temas pop. De algo más de medio millón de visitas en su debut musical con Recordando el beso han pasado a los más de 9 millones que ya acumula Un traguito, su single más reciente, en el que comparten protagonismo con Belinda.

Una canción que llega después de un año de silencio musical en el que han estado trabajando en las canciones que formarán parte de su segundo disco de estudio, un EP que aún no tiene título definitivo, y del repertorio de sus conciertos. Un traguito también supone el regreso musical de Belinda después de una larga temporada alejada de los micrófonos.

LOS40 ¿Cómo surgió la colaboración con Belinda?

Juan Carlos: "Somos seguidores de las canciones de Belinda. Cuando compusimos Un traguito sentimos que hacía falta la voz de una mujer para darle el lado femenino a esa historia de desamor. Pensamos en ella y por suerte nuestro manager tenía su contacto, le pasó la canción y le encantó. Se ha volcado con nosotros y nos ha apoyado bestialmente en las redes sociales. Para nosotros fue una sorpresa. Lo que más costó fue la grabación y producción de la canción porque nosotros trabajábamos aquí y ella en México pero cuando la acabamos quería venir a España porque tiene familia aquí y quería rodar el vídeo".

¿Cómo fue el rodaje del clip?

Rubén: "Nos lo pasamos muy bien y disfrutamos mucho. Belinda es una gran profesional pero también una gran persona. Nos encantó trabajar con ella. Es muy cercana y humilde pero también una gran artista. Nos llevamos muy buen recuerdo, sobre todo Juan Carlos, porque justo al final del vídeo se rompió la tarima sobre la que grabábamos y el pie del micro le rompió el labio. Menos mal que Belinda no estaba porque justo había bajado a retocarse el maquillaje. Por pura suerte no le tocó a ella".

De medio millón de vistas con Recordando el beso a 9 millones con Un traguito. Estáis en línea ascendente

Tony: "Yo creo que sí. Con cada nueva canción queremos conseguir un poquito más y estamos motivados para lograrlo. Estábamos nerviosos por llevar un año sin lanzar música para preparar un plan a largo plazo que convenciera a la disquera. Pensábamos que la gente se habría olvidado de nosotros pero la canción ha gustado la colaboración"

Habéis compartido backstage con Carlos Baute, Malú, Piso 21, Abraham Mateo... ¿Aprovecha uno esas ocasiones para intentar cerrar alguna colaboración futura?

Rubén: "Cuando coincides con otros artistas es como cuando sales del trabajo. Normalmente no sueles seguir hablando de trabajo. Solemos hablar de música y sólo muy rara vez planteas una colaboración en una situación así".

De los Lérica que grababan versiones para Youtube a estos nuevos Lérica, ¿cómo ha cambiado vuestra propuesta musical?

Tony: "Hemos evolucionado en el sonido porque empezamos con un proyecto más tirando hacia el pop convencional pero esta nueva oleada de música latina se ha transformado en el nuevo pop. Ha sido un cambio natural, no impuesto ni sumarnos a la moda sino porque a nosotros también nos gusta porque siempre la hemos escuchado. Queríamos demostrar que podemos ser artistas versátiles que se amoldan y evolucionan".

¿El presente ahora mismo es de la música latina?

Juan Carlos: "Es una invasión al mundo comercial musical. La música latina se ha comido todo el mercado e incluso artistas grandes que uno nunca esperaba que se sumara a esta oleada, lo han hecho. Es el nuevo pop"

Tony: "La música es un ciclo pero lo que ha llamado la atención es lo rápido que ha venido. Llama la atención que la música en español sea la máxima representante en el planeta".

Estando tú en la producción bro es éxito asegurado! Gracias por todo! https://t.co/pyqSaVDH81 — L É R I C A (@LericaMusic) 28 de febrero de 2019

¿Teméis que se pueda perder la identidad de muchos artistas porque la gente ya no busque un artista sino un sonido determinado?

Juan Carlos: "Ahora mismo priman las canciones. Estamos creando un mercado de canciones y menos al artista. Los discos ya no se venden, los conciertos se llenan menos y ahora hay que promocionar una canción brutalmente".

Rubén: "Aunque todo el mundo esté probando la música latina, tengan los mismos sonidos y suene parecido, cada artista le da su toque y su personalidad".

Tony: "Nosotros, por ejemplo, apostamos por estos sonidos urbanos pero sin olvidarnos del sonido español. En Un traguito se reflejan las palmas, la guitarra española, el cajón... Así tenemos un sonido y un sello propio de Lérica".

¿Os sentís más cómodos lanzando singles sueltos o probando con un disco?

Rubén: "Antes un single duraba medio año. Ahora al mes y medio ya tienes que sacar otro. Es el público el que lo demanda"

Tony: "Sacar single por single te da la facilidad para tantear el terreno y probar lo que a la gente le gusta de ti a la hora de hacer un disco. Pero creo que lo más inteligente, tal y como está el mercado ahora mismo, es sacar single por single.

Y aún así seguís teniendo en mente editar un EP...

Tony: "Lo hacemos con la finalidad de crear contenido para los conciertos. La idea de hacer un disco por hacerlo conlleva mucho dinero y se ha quedado obsoleto".

Juan Carlos: "Yo, que aún me compro discos, me he dado cuenta de que si no voy en el coche no puedo escucharlo. Mi ordenador ya no tiene ranura para CD's y llegará un momento en el que el CD ya ni exista como formato con las nuevas plataformas digitales".

¿Y qué nos podéis contar de este disco?

Juan Carlos: "No tenemos claro cómo se va a llamar pero ya hemos elegido las canciones. Habrá colaboraciones con artistas internacionales y creo que va a ser un trabajo muy positivo para Lérica"

Tony: "Cada mes y medio o dos meses vamos a ir lanzando sencillos y aproximadamente hacia el verano publicaremos el EP con seis canciones"

Juan Carlos: "De los últimos singles Un traguito será la única que estará incluida porque queremos dar la oportunidad a otras canciones de entrar en el EP que no sean los singles que ya hemos lanzado en el último año".