El Bohemian Rhapsody de Panic! at the disco y otras cosas que no sabías de ellos

Panic! at the disco ocupan esta semana el puesto 22 de la lista de LOS40 en una de las primeras incursiones de su carrera en nuestro ranking. High hopes es la canción que les ha llevado hasta su mejor posición apenas cuatro semanas después de entrar por primera vez.

Los orígenes de la banda

Del Panic! at the disco que irrumpió en la escena musical a mediados de la primera década del siglo XXI poco queda excepto Brendon Urie. El grupo nació en Las Vegas (Nevada, Estados Unidos) integrado por Ryan Ross y Spencer Smith con el objetivo de versionar a Blink-182. La falta de gente en los instrumentos les llevó a invitar a Brent Wilson y a Brendon Urie.

Un grupo de rock alternativo que publicó su primer álbum, A fever you can't sweat out, en 2005. En pocas bandas en la historia de la música los inicios fueron tan complicados con despidos de miembros del grupo, cruces de declaraciones, renuncias para empezar proyectos en solitario... Y todo ello pese a que el grupo iba creciendo en exito y popularidad. Seis años después de debutar discográficamente, Panic! at the Disco se quedaba sólo con Brendon Urie como miembro original.

Fue poco después cuando Panic! at the disco comenzó a dejar una de sus señas de identidad: una espectacular versión de Bohemian Rhapsody de Queen. Brandon Urie comenzó tocando la guitarra en el grupo y acabó siendo elegido como cantante gracias a sus habilidades vocales. La cover de Freddie Mercury explica el por qué de ello.

Panic! vs Queen

Bohemian Rhapsody, como decimos, se ha convertido en uno de los hitos asociados al grupo y les ha acompañado durante la gira de Death of a Bachelor y en algunas ceremonias de premios donde han rendido homenaje a Queen.

"Si hay alguna canción que me hubiese encantado escribir es Bohemian Rhapsody. El genio de Freddie Mercury se nota desde el primer acorde hasta el último y eso es algo por lo que siento un gran honor de rendir homenaje a Queen a través de mi actuación" dijo en su día Brendon Urie.

De haber coincidido en su misma época, ambos artistas podrían haber compartido su talento vocal y con los instrumentos ya que es capaz de tocar el piano, la guitarra, el bajo, el teclado, la batería, el sintetizador...

Los BFF de Panic! at the disco

Pocos son los que se atreven a negar el atractivo de este joven músico que lidera Panic! at the disco. Hasta tal punto llega su condición que ha tenido que pedir que sus seguidores dejen de besarle en sus conciertos. Sí, lo habéis leído bien.

Durante su última gira era habitual que se mezclara con el público al interpretar la canción Death of a bachelor. Pero los besos no le terminan de convencer: "En mi cuello sudado y asqueroso. Es algo muy íntimo. Por favor dejen de besarme en Death Walk". El mánager del grupo incluso amenazó con echar de los conciertos a lxs que lo hicieran...

La mejor idea sería preguntarle a Fall Out Boy y a My Chemical Romance como se puede mantener una gran amistad con Panic! at the disco sin llegar a los besos.

Pray for the Wicked, su último trabajo

Ese es el título del álbum de estudio del que ha sido extraído High hopes, una canción cuyo videoclip ha llamado poderosamente la atención del público llegando al Top 5 de Billboard. Dirigido por Brendan Walter y Mel Soria nos muestra a Urie subiendo por la fachada de un edificio del centro de Los Ángeles cumpliendo lo que dice la letra: que nadie te diga que no puedes hacer algo.

Eso parece ser algo que su líder lleva escrito a fuego en la piel. Como ejemplo el botellazo que recibió en la cabeza durante una actuación en el festival de Reading en 2006 que le hizo perder el conocimiento. Cuando despertó terminó la actuación como si nada.

No fue su único incidente sobre un escenario. Si te partes el tobillo lo más normal es ir al hospital, salvo que seas el líder de Panic! at the disco y tengas un concierto en marcha.