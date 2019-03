Muere Keith Flint, el cantante de The Prodigy

Este lunes a primera hora se ha encontrado el cuerpo sin vida de Keith Flint, el cantante del grupo de electrónica The Prodigy. Tenía sólo 49 años y todavía es pronto para conocer detalles de lo sucedido pero lo cierto es que un portavoz de la policía de Essex ha confirmado al diario The sun que "nos llamaron para preocuparnos por el bienestar de un hombre justo después de las 8.10 (una hora menos en España) de la mañana del lunes".

Tanto policía como ambulancia acudieron al domicilio del cantante pero nada se pudo hacer por él. "Asistimos y, tristemente, un hombre de 49 años fue declarado muerto en la escena. Sus familiares han sido informados", añadía la misma fuente. En esos primeros momentos ya podían asegurar que "la muerte no está siendo tratada como sospechosa y se preparará un archivo para el juez de instrucción".

Ha sido el propio grupo el que ha dado a conocer la causa de la muerte: "La noticia es cierta, no puedo creer que esté diciendo esto, pero nuestro hermano Keith se suicidó el fin de semana. Estoy en shock, jodidamente enfadado, confundido y con el corazón roto ... hermano Liam".

El músico se encontraba en activo, de hecho, el año pasado el grupo publicó su último álbum, Tourists y, en febrero estuvo de gira con el grupo por Nueva Zelanda. Siempre manteniendo esa estética punk que tanto le caracterizaba. ¿Quién no recuerda su peinado simulando dos cuernos de diablo?

The Prodigy en el Festival de Glastonbury en 1997 con Keith Flint al frente. / Martin Bennett - PA Images/PA Images via Getty Images

Un grupo de música rave

Flint conoció a finales de los 80 a Liam Howlett en una fiesta rave de una discoteca. Allí hicieron fueran migas y fue el germen de lo que sería el grupo The Prodigy que comenzó su andadura en 1990. Pero, por aquel entonces, Flint todavía no era el cantante. Empezó como bailarín antes de coger el micrófono y ponerse al frente del proyecto en 1996. Fue en aquel momento cuando lanzaron el álbum Firestarter que fue nº1 en el Reino Unido.

Aunque su sonido se ha acercado al rock y al punk, ellos siempre han defendido que lo que hacían era música rave y es que sus orígenes tuvieron lugar en esta escena clandestina que fue desapareciendo en los 90 pero que sentó las bases en grupos como este.

No estuvieron exentos de polémica y es que no podemos olvidar temas como Smack my bitch up de 1997. Su vídeo, dirigido por el veterano Jonas Akerlund, nos muestra la visión, en primera persona, de alguien que va encadenando la ingesta de grandes cantidades de alcohol con drogas mientras se mete en varias peleas, abusa de mujeres y se relaciona con una prostituta. Lo impactante es el final cuando todo el mundo está pensando en masculino pero nos encontramos el reflejo en el espejo de una mujer. Aunque fue censurado en algunos lugares, recibió dos premios en los MTV Europe Music Awards.

The Prodigy recogiendo premio en los MTV Europe Music Awards en 1997. / Jeff Kravitz/FilmMagic

La canción aparece en varias películas como Los ángeles de Charlie o series como Will & Grace. cuando se reeditó el disco en el que se incluía, Fat of the land, Major Lazer aportó varios remixes.

Pero no es más que un ejemplo del espíritu provocador e indómito de una banda que nos dejó temas como Breathe que también logró ser nº1 en esos finales de los años 90 cuando vivieron su mejor época. Sin duda, los amantes de los festivales seguramente hayan tenido la oportunidad de verles en alguno de ellos porque eran como su casa.

De hecho, estaban confirmados para el Doctor Music Festival en Lleida que se celebra entre el 11 y 14 de julio. Desde luego, si el grupo sigue, será ya sin Keith Flint. Muchos le recordarán por su aportación a la música electrónica británica que fue clave a finales de los 90. Muchos otros, por sus excéntricos peinados que no pasaban nunca desapercibidos.