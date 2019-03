Mai Meneses recuerda su paso por OT: “El que daba mejor en cámara era el que mejores opciones tenía”

Mai Meneses fue una de las primeras concursantes de Operación Triunfo. Participó en la segunda edición cuando el programa tenía el listón muy alto tras el fenómeno en el que se había convertido su debut.

Allí coincidió con Manuel Carrasco, Vega, Beth, Elena Gadel, Miguel Nández, Ainhoa, Hugo Salazar o Nika, entre otros. Pero ella no tuvo tiempo de compartir mucho tiempo con ellos porque se convirtió en la primera expulsada.

Desde entonces su carrera ha sido una montaña rusa con altos con temas como Tenía tanto que darte o bajos, como los seis últimos años en los que ha estado ausente. Ahora regresa con nuevo disco y una nueva etapa por recorrer. Pero el pasado siempre está presente y hemos querido recordarlo con ella porque, sin duda, Operación Triunfo marcó un antes y un después en su vida.

Lo de ser la primera expulsada, ¿fue cuestión de suerte?

Entré en Operación Triunfo, buena suerte. Me expulsan la primera y fue un poco como caer en el abismo, qué mal, ¿no? De pronto llegar tan lejos y que se tropiece tan rápido… pero con los años, gracias a eso, me autoedité el disco, decidí luchar por mis canciones, seguir trabajando en la música, un poco darlo todo por aquel sueño.

Tu paso fue muy fugaz pero, ¿significó algo para ti?

Yo creo que fue una puerta. Siempre voy a defender ese tipo de programas porque si vienes de pueblo o de lejos de Madrid, ¿cómo entras a la industria de la música? Es casi imposible. Yo creo que este tipo de programas lo que te abren es la oportunidad de entrar en el mundo de la música. Luego ya, cada uno, va administrando mejor o peor la oportunidad. En mi caso fue abrir una puerta a un mundo desconocido.

¿Cómo era para ti ese mundo por aquel entonces?

Yo iba con mis maquetas, venía a LOS40 y se las dejaba como al portero o se las metía a alguien y mandabas maquetas a las discográficas. ¿Dónde acabarían esas maquetas? Pues en la basura.

Nada que ver con el mundo de redes que hay ahora…

Está muy bien. Hay más competencia, porque hay más gente, pero que tú solo puedas llegar al público, es maravilloso.

Tu paso por OT, como decíamos, fue muy fugaz y apenas te dio tiempo a vivir el fenómeno, ¿te hubiera gustado?

Yo creo que no porque entonces habría hecho un tipo de música diferente, o sí. Yo saqué una canción que era mía. En los singles aquellos que nos hacían grabar y tal…yo antes cantaba pero nunca cantaba mis canciones, eran como para mí y gracias al programa dije ‘no, voy a sacar esto porque me gusta más que lo que me están ofreciendo para cantar’. Pero nunca suele pensar qué hubiera sido de mi vida si tal.

¿Sigues teniendo contacto con tus compañeros de edición?

Cada vez menos porque tenía más contacto cuando vivía en Barcelona pero sigo bastante a Manuel Carrasco, a Vega, un poco son los que más están haciendo cosas y los otros están un poco perdidos.

¿Cómo has vivido este relanzamiento del formato?

Bien, todo en la música y en la tele, las modas, van sube y baja y era el momento. Hacía tiempo que no salía el programa de Operación Triunfo, que había tenido como menos éxito anteriormente y lo que veo es que los chicos ahora van mucho más preparados, saben a lo que van.

¿Artísticamente o televisivamente?

Para mí Operación Triunfo siempre fue un formato televisivo, el que daba más juego en cámara era el que más opciones tenía de seguir hacia delante. Pero a nivel musical, saben más lo que quieren, también.

¿Cómo ves a estas nuevas generaciones?

Con mucha fuerza, muy jóvenes, los veo muy jóvenes (risas). Lo defenderé el programa siempre porque me parece una oportunidad buenísima.

¿Qué te parece la canción que mandamos este año a Eurovisión?

No la he oído. Tampoco lo sigo mucho porque es verdad que ya no vemos la tele como la veíamos antes. Ahora estoy enganchada a las series y llego a casa y lo que pienso es seguir con las series.