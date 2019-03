Austin Mahone quiere colaborar con Blackpink: “Soy muy fan”

Austin Mahone ha visitado este fin de semana LOS40 Global Show para hablar de su nuevo single, Why Don't We, un tema producido por Charlie Puth del que la estrella estadounidense se siente especialmente orgulloso: "No creo que haya mejor primer single”, asegura en LOS40. "Es una canción feliz y divertida que habla sobre salir de tu zona de confort y empezar a pasar un buen rato con la gente que te rodea, que al final es lo que yo hago: disfrutar de buenos momentos y crear grandes recuerdos".

Videoclip oficial de 'Why Don't We', de Austin Mahone

Sobre el disco, Austin ha confirmado que saldrá después de verano tras el lanzamiento de tres o cuatro sencillos que sirvan a modo de presentación. "El sonido de este proyecto es disco, house, RnB, funky, pop…optimista, con mucho ritmo y mucha energía", dice al respecto.

Austin Mahone y Blackpink, ¿colaboración a la vista?

Durante la entrevista, Tony Aguilar también ha querido saber los conocimientos de Austin Mahone sobre el KPOP, uno de los géneros musicales que están irrumpiendo con fuerza en todo el mundo gracias a colaboraciones tan potentes como la de Dua Lipa con Blackpink.

"Estoy un poco familiarizado con el KPOP. He conocido ya a algunos artistas coreanos y me encantaría trabajar con ellos. Es una música con la que me gustaría experimentar", afirma. "La verdad es que soy muy fan de Blackpink. Son muy talentosas y también preciosas, así que me encantaría ir a visitarlas y, quizás, ir a un estudio y ver qué sale de ahí".

Dale al play para ver la entrevista completa de Austin Mahone en LOS40 Global Show.