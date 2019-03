Premoniciones y maldiciones, ¿tú te las crees?

No ha venido Iker Jiménez a visitarnos al estudio de Anda ya pero esta mañana hemos sentido su presencia. Porque hoy hemos hablado de fenómenos paranormales que seguro que muchos de vosotros habéis experimentado: las premoniciones y las maldiciones. ¿Tú te las crees?

En estas cosas hay gente que se lo cree todo a pies juntillas (y no siempre sucede, como demostraremos más adelante) y gente que es totalmente escéptica y no se cree absolutamente nada.

Algunos de nuestros andayeros nos han contado hoy algunas experiencias con premoniciones y maldiciones que nos han sacado una sonrisa (no todo tiene que ser macabro). Arancha, de Pamplona, por ejemplo nos contó que cuando "era muy pequeña y estaba en casa mis abuelos durmiendo. Les oía discutir y hablar en alto. Mi abuelo le preguntaba a mi abuela que donde había dejado los dientes. Soñé como un señor con un cartel me decía que estaba dentro de una olla en la cocina. Fui allí y los encontré. Y juro que yo no los había metido allí".

Seguro que te ha pasado. Incluso el testimonio de Encarna, de Valencia, te sonará: "Yo vivía en una zona peatonal y uno de mis vecinos siempre aparcaba en la puerta del patio. Un día le dejé una nota pidiéndole que no aparcara. Un día me lo cruce por el pueblo y pensé que a ver si le reventaba un día una rueda del coche. Volviendo de un día de campo me lo encontré en una cuneta cambiando la rueda". Encarna, por cierto, nos ha deseado buena suerte así que nos hemos ido a comprar un décimo de lotería.

Las hay que salvan vidas y otras, supuestamente, las quitan

En las premoniciones y maldiciones supuestamente las primeras salvan vidas y las segundas las quitan. A Gema, de Leganés, se le cumplió: "Me acosté la noche antes de mi cumpleaños y soñé que me despertaba y me encontraba un bulto en el pecho. Pasé la noche fatal y cuando me metí en la ducha me exploré y lo encontré en el mismo sitio que en el sueño. Me empecé a mover con médicos y era un cáncer. Ahora me encuentro bien".

Aaron Ramsey es un futbolista nacido en Gales que actualmente milita en el Arsenal de la Premier inglesa y sobre el que en los últimos años han hecho recaer una especie de disparatada idea: cada vez que marca un gol con su equipo, una celebrity muere en las siguientes 48 horas.

Entre los famosos fallecidos coincidiendo con sus goles, estos medios aseguran que están Andrés Montes, Osaba Bin Laden, Steve Jobs, Gaddafi, Whitney Houston, Bebo Valdés, Paul Walker, Huracán Carter, Robin Williams, Gunter Grass y más recientemente David Bowie y el actor Alan Rickman. El fin de semana Ramsey marcó y a la lista hay que añadir a Luke Perry y Keith Flint, el cantante de The Prodigy.

Lo que esta teoría no cuenta es que Ramsey ha marcado casi 70 goles y que en muchas ocasiones celebró un tanto y ninguna celebrity murió. Si a eso añadimos que la muerte es una cita ineludible para todo el mundo seas bombero, arquitecto o actor de cine o televisión, la maldición queda bastante desmontada.

Macabras coincidencias

Terminamos el repaso de 40 Milenio con XXXTentacion y la macabra coincidencia que generó el estreno de su vídeo SAD. Un clip en el que el rapero acudía a su propio funeral y que se estrenó pocos días después de su trágico asesinato.

Hay quienes creen que XXXTentacion grabó este vídeo de forma casual y que fue una triste premonición de lo que le esperaba, y quienes creen que el rapero sigue vivo y está fingiendo su muerte como ya dijo que le gustaría en algunas entrevistas.