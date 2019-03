Ed Sheeran canta un fragmento del tema que ha compuesto con Bryan Adams

Bryan Adams es uno de esos rockeros clásicos que tenemos la sensación de que lleva una vida entera poniendo banda sonora a nuestras vidas y que nos ha dejado clásicos como (Everything I do) I do it for you, que le colocó en la escala de los más románticos (gracias al cine, también hay que decirlo, por su aportación a la banda sonora de Robin Hood).

Posiblemente los que tengan menos de 20 años no tengan mucha idea de quién es, pero este es un buen momento para descubrir a este rubio de ojos claros que enamoró (y sigue haciéndolo) a más de una. Y que Roi destacó en una de las galas de Operación Triunfo gracias a su tema Heaven. Pues bien, Adams acaba de publicar su decimocuarto álbum de estudio, Shine a light.

Es el mismo título de la canción que ha compuesto junto a Ed Sheeran. El pelirrojo ha demostrado que lo de escribir para otros es algo que le gusta, se ha metido en la piel del canadiense y ahora no ha podido resistirse a cantar un fragmento de esa canción.

Eso sí, en plan casero, con guitarra y voz, y así, de paso, apoyar a su nuevo colega. “Mi amigo Bryan Adams lanzó su nuevo álbum Shine a light el viernes. Él y yo escribimos la canción que le da título, así que pensé en grabar un vídeo mío cantando un poco”, escribió en redes, “es un álbum increíble, échale un vistazo en todas las plataformas”.

Y la colaboración con Ed Sheeran no es su único acercamiento al mainstream en este nuevo disco. También podemos encontrarnos con Jennifer Lopez con la que graba a duo That’s how strong our love is. Desde luego, han sido cuatro años de silencio musical pero Bryan Adams ha demostrado que a punto de cumplir los 60 está más en forma que nunca.

Y que conste que no sólo de discos vive el canadiense. Si te pasas por Broadway (Nueva York) podrás ver el musical basado en la mítica Pretty Woman. Él, junto a Jim Vallance, ha escrito la música y la letra de la obra que el año que viene, llegará también a Londres.