Así serán los conciertos de la gira DNA World Tour de los Backstreet Boys

La emblemática boy band norteamericana de los años 90 ha debutado en lo más alto en las listas de ventas y ha conseguido el número 1 después de 20 años. Y es que, en esta nostalgia musical en la que vivimos, los Backstreet Boys son uno de los regresos de los que más ganas teníamos. En mayo podremos verlos en concierto en Madrid y Barcelona, y las entradas para ambos eventos están volando.

Entre el pasado mes de febrero y septiembre, los cinco chicos tienen un montón de fechas cerradas para presentar sus nuevas canciones. La gira incluye varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa. Antes de la gira oficial, sin embargo, han tenido una cita especial en Santiago de Chile, durante el Festival de Viña del Mar, que nos ha dejado ya vislumbrar cómo serán los conciertos que tantas ganas tenemos de disfrutar.

Para Brian, Kevin, Nick, AJ y Howie, los cinco integrantes de esta boy band, los años también han pasado por ellos, de hecho, bromeaban en una entrevista sobre su forma física. Sin embargo, su público fiel, aquel que creció bailando Everybody, seguía haciendo largas colas para escucharlos.

Con cinco cambios de vestuario, coreografías para cada tema y un elenco de diez bailarines, los Backstreet Boys se presentaron con un concierto a la altura de las expectativas. Entre espeso humo, los que fueron ídolos adolescentes, saltaron al escenario para empezar con los temas The One y Get down.

" Esta noche os vamos a llevar por un viaje de 26 años de carrera. Escucharemos todos nuestros hits y algo del nuevo álbum DNA, anunció AJ McLean a las 15.000 personas que llenaron las gradas del anfiteatro del Festival de Viña del Mar. El repertorio de la noche se centró, sobre todo, en las canciones que millones de adolescentes cantaron para ilustrar sus primeros amores o desengaños como Shattered o Show me the meaning.

Los cinco artistas, que ya rondan la cuarentena, incluso se atrevieron a cantar la primera estrofa en español de la canción I will never break your heart, de la que tienen una versión llamada Nunca te haré llorar.

Desde hace dos años, esta banda tiene una residencia permanente en Las Vegas, y esto les ha ayudado a dar mucho dinamismo al espectáculo, con cambios de vestuario constantes y coreografías perfectamente coordinadas con sillas y bastones.

As long as you love me, Inconsolable y Don't go breaking my heart no faltaron en este viaje por el tiempo por el que la banda llevó a un público totalmente entregado. La actuación culminó con sus grandes éxitos Everybody y I want it that way.

Las entradas para Madrid y Barcelona siguen a la venta

Dentro de sus conciertos repartidos por todo el planeta, el DNA World Tour de Backstreet Boys hará una doble parada en España gracias a LOS40 Classic. Será el lunes 13 de mayo cuando podamos ver a los Backstreet Boys en su primera fecha en España, en el Wizink Center de Madrid. Cuatro días más tarde, el 17 de mayo, los podremos disfrutar en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Esta DNA World Tour será la gira más ambiciosa que Backstreet Boys emprenderá en sus más de dos décadas de existencia. Una oda a la música de la 90 envuelta en la nostalgia de una de las boy bands que sacudieron los últimos años del siglo XX.