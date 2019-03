Jonas Brothers convierte Sucker en la intro de Friends

Después de seis años de silencio musical como grupo (en solitario sí hemos podido disfrutar de nuevas canciones) los Jonas Brothers han vuelto a tope de energía.

En apenas una semana hemos asistido a su regreso como banda, al anuncio de su nuevo sencillo Sucker, al estreno de su videoclip y a los primeros actos promocionales en televisión.

Pero es que sus redes sociales son un continuo hervidero de publicaciones, homenajes y extras a todo lo que está pasando en estos momentos. Lo último, una peculiar versión de la intro de la serie Friends pero con las imágenes del rodaje de su clip Sucker.

Jonas Brothers lo publicó ayer en sus redes sociales pero ya no está disponible sin que se nos ocurra otra razón para eliminarlo que los derechos de autor de la canción I'll be there for you o de la intro de la popular serie. Por suerte en Internet todo deja huella y otras cuentas han vuelto a mostrar el vídeo.

Joe, Nick, Kevin, Sophie Turner, Priyanka Chopra y Danielle Jonas lo petarían como Ross, Chandler, Joey, Rachel, Mónica y Phoebe.

Mientras eso sucedía, Jonas Brothers comenzó su semana de promoción en el Late Late Show de James Corden con entrevistas, números de mentalistas y el estreno de un documental en Amazon que supuso la semilla de uno de los grandes regresos musicales del 2019.

En la televisión estadounidense lo están gozando. ¡Mirad!