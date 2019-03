Alberto Jiménez (Miss Caffeina) sobre ‘La Venda’: “A mí no me gusta esa canción para Eurovisión”

Alberto Jiménez, el vocalista de Miss Caffeina, se encuentra en plena promoción del cuarto álbum del grupo, Oh Long Johnson, donde han apostado por un ritmo noventero pero sin perder la esencia de sus letras.

Con temazos como Prende, Reina o Merlí, el grupo se ha reinventado. De hecho, tal y como nos aseguraron en una entrevista para LOS40, ahora viven “en medio del río entre el indie y el mainstream” donde se “vive muy bien”.

¿Y qué hay más mainstream que el certamen de Eurovisión? La respuesta es nada. El mismo Alberto estuvo como jurado para la preselección de los temas que podían representar a España este año. Por eso, es imposible no preguntarle su opinión respecto al tema escogido para ir a Israel en mayo: La Venda de Miki. Eso sí, su respuesta quizá no guste a los fans del ex triunfito.

“No fue de las que voté, ni cuando la oí por primera vez, ni cuando fue la gala de selección. A mí no me gusta ese tipo de canción y menos para Eurovisión, pero entiendo que haya a gente que le guste. Lo digo porque ya me he metido en varios líos por decir que no me gusta”, nos ha dicho el cantante.

Eso sí, para Miki –que, por cierto, está a punto de estrenar el videoclip de La Venda- son todo buenas palabras: “A mí Miki me cae muy bien, me parece que canta muy bien y que, una vez elegido, seguro que lo hace muy bien en Eurovisión. Pero yo no lo voté”.

Además, el miembro de Miss Caffeina ha asegurado que era muy complicado votar este año. ¿La razón? Todo sonaba muy parecido: “Era muy dificil votar porque todo era muy homogéneo. Era todo Lo Malo 2.0”.

De hecho, tal y como nos ha contado, su favorita ni si quiera pasó la primera tanda: “Mi favorita era una que se llama Younger que creo que quedó la última en todas las votaciones del jurado. Yo no entendía nada porque era la más interesante de todas. Pero bueno, yo creo que sirvió para poco que yo estuviese como miembro del jurado”.

Habrá que esperar hasta el 18 de mayo para ver cómo se desenvuelve Miki en Tel Aviv. Estamos seguros de que pondrá a todos a bailar.