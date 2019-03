¿Quieres ir al concierto de HRVY y conocerle en persona? ¡LOS40 te invitamos!

Con tan solo 20 años, Harvey Leigh Cantwell, de nombre artístico HRVY, es uno de los cantantes británicos con más proyección. Se ha coronado como el último ídolo adolescente y algunas de sus canciones suman más de 200 millones de reproducciones.

HRVY se dio a conocer gracias a la aplicación musical Musica.ly, una app de la que han salido muchos artistas de la Generación Z. La primera canción que le hizo saltar a la fama fue Thank You y desde entonces ha cosechado grandes éxitos en su carrera.

Su tema más exitoso hasta la fecha es Personal, un tema cien por cien pop donde HRVY habla sobre amar a alguien sin que sea de vuelta. Lo más increíble es que la escribió con solo, ¡16 añitos!

Además, se ha codeado con grandes artistas, siendo telonero de The Vamps y Little Mix y ha colaborado con DJs como Sigala o Jonas Blue. Actualmente, se encuentra en el número 31 de nuestra lista con su canción I wish you were here, un título que a los seguidores más mayores de LOS40 les recordará a uno de los clásicos del rock de los setenta, a cargo de Pink Floyd.

LOS40 te invitan al concierto + meet&greet con HRVY

Con motivo del inicio de su gira europea, HRVY vendrá a España. El próximo 7 de marzo dará un concierto en Madrid en la Sala COOL STAGE. Tendrás la oportunidad de acudir al evento y de conocer en persona al artista británico.

¿Cómo participar? ¡Es muy sencillo! Tan sólo tienes que ser mayor de 18 años y enviar un email a 40madrid@los40.com diciendo por qué quieres conocer a HRVY en su concierto en Madrid.

Tienes hasta las 21:00 del próximo miércoles 6 de marzo para participar y llevarte uno de los dos abonos dobles para ganador/ganadora + acompañante y meet&greet con el artista que regalamos.

Para más información, descarga las bases legales del concurso aquí.