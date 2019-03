Rosalía: “Hice un papel chiquitito pero lo disfruté muchísimo”

El próximo 22 de marzo se estrenará Dolor y gloria, la esperada nueva película de Pedro Almodóvar. Participar en una de sus producciones, le otorga a cualquier actor un halo de prestigio que hace que para muchos sea un sueño trabajar con él.

Rosalía, la gran promesa de la música en nuestro país, ha sido uno de sus últimos fichajes. Se ha codeado en la película con algunas habituales del cineasta manchego como Penélope Cruz con la que ya la hemos visto cantar una nueva versión de A tu vera.

Ahora las volvemos a ver juntas en las imágenes que ha compartido la cantante del rodaje de la peli. Vemos cómo Almodóvar elige el pañuelo que lleva en la cabeza o cómo graba su escena a la orilla del río.

“El 22 de marzo se estrenará Dolor y gloria en el cineeeee, qué ilusión!!! Hice un papel chiquitito pero lo disfruté muchísimo y aquí os dejo un adelanto”, escribía en redes junto a las imágenes, “infinitamente agradecida ya para siempre a Pedro y El Deseo por hacer que uno de mis sueños se haya cumplido”.

Desde luego, le va a costar olvidar esta primera vez, ya quisieran muchos tener un debut en el cine como el suyo. Además, su relación con Almodóvar está cargada de anécdotas como la del vídeo viral que corrió como la pólvora el día en el que ofreció un concierto en la Plaza Colón de Madrid para presentar su nuevo disco.

Desde un balcón el director intentó llamar su atención cuando estaba haciendo el paseíllo hacia el escenario pero ella le ignoró. Unas imágenes que todo el día comentó al día siguiente para disgusto de ella.

“¡No me gustó nada ese vídeo, si te soy sincera!”, le confesó a Carles Francino en Cadena SER, “¡No me gustó nada! Tú no sabes la admiración y el amor que yo le tengo. Era porque estaba insonorizada. En las actuaciones voy con unos cascos que te insonorizan completamente. Y yo no me enteré, ¡si lo llego a saber me paro y lo saludo la primera!”.

Eso quedó en el pasado, ahora muchos esperan el estreno de la cinta para poder ver el papel que ha hecho Rosalía aunque está claro que los que van a dar más que hablar son los dos grandes protagonistas: Antonio Banderas y Asier Etxeandía.

El cantante de Mastodonte expresaba sus primeras sensaciones tras ver el primer pase de la película ya acabada: “La belleza y la delicadeza que acabo de vivir es como bálsamo para mi corazón, y lleno de orgullo miro al maestro con el conocimiento de todo lo que guarda en su mochila, que generosamente nos lo entrega. Gracias por dejarme ser una herramienta más para contar tu historia Pedro Almodóvar. Gracias por cuidarme, El Deseo”.