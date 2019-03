Gala y el dance-flamenco de ‘Come into my life’ que llegó al número 1 de LOS40

Come into my life representa el mejor dance de los 90. Junto a Freed from desire, impulsó la carrera de la artista italiana Gala y formó parte de la banda sonora de las pistas de baile de la época. Además, conquistó los mercados europeos y sus ventas alcanzaron cifras millonarias. España fue uno de los países en los que Come into my life llegó al nº 1 en la lista de ventas.

La canción permaneció 10 semanas consecutivas en la lista de LOS40 (entre el 17 de enero y el 27 de marzo de 1998). Después de entrar en el nº 20, la canción de Gala emprendió su ascenso y finalmente logró alcanzar el top el 7 de marzo.

Considerada por sus seguidores “una artista dance de culto”, Gala Rizzatto es una cantante y compositora nacida en Milán en 1975, y afincada en Brooklyn, Nueva York. Su nombre está inspirado en el de la musa y esposa de Salvador Dalí. Descubrió su pasión por cantar cuando hacía una sesión de fotos para Molella. Accidentalmente, el popular productor y dj italiano escuchó su voz y así fue como Gala grabó su primera canción, XS, en 1995. Como contrapartida, Molella coprodujo el primer disco de Gala.

Cuando Gala lanzó Come into my life, en noviembre de 1997, ya era una artista dance consagrada gracias al single Freed from desire de 1996. El tema fue un enorme hit en Europa y logró un gran éxito cuando se publicó oficialmente en Japón y Estados Unidos. Gala recibió varios galardones y fue la revelación italiana en el mercado europeo. En total, el single había vendido 5 millones de copias en todo el mundo.

Antes de instalarse en Nueva York, Gala pasó una temporada en varias ciudades europeas. En Madrid asistió a clases de baile flamenco en la escuela 'Amor de Dios’. Esa admiración de la cantante milanesa por el flamenco se puso de manifiesto en el vídeo de Come into my life. El clip incluye una coreografía flamenca en la que participa la artista.

Gala - 'Come into my life'

Rendida al flamenco con Rafael Amargo

Durante esa primera gira por Europa en la que Gala presentó su primer álbum, estuvo acompañada por el bailarín de flamenco Rafael Amargo. Principalmente para la puesta en escena de Come into my life, cuya coreografía está basada en el flamenco. El famoso bailarín granadino recordaba en su página de Facebook esa época: “aquí me tenéis con 22 añitos… cuando hice la súper gira de la exitosa cantante pop GALA. Qué años taaaan diverrtidos!!!”. Amargo acompaña este comentario con una actuación de Gala de Come into my life.

Amargo acompañó a Gala en importantes eventos internacionales, como el Midem de Cannes. La relación entre ambos se ha mantenido con los años. En muchas ocasiones, la cantante ha seguido incluyendo en sus conciertos las coreografías del bailarín español.