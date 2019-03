New Kids On The Block - Boys in the band [2019]

Muchos adolescentes pueden pensar que la historia de las boy bands en la música comienza con One Direction, pero qué va, hay mucha historia detrás que podría remontarnos hasta los años 70. Desde entonces, son muchos los grupos de chicos que se han ido pasando el testigo dejando en el camino grandes clásicos como Backstreet Boys, N’Sync, Take That o New Kids On The Block.

Algunas quedaron en el pasado mientras que otras han ido reapareciendo como NKOTB que este 2019 tienen intención de celebrar su 30 aniversario con el relanzamiento de Hangin’ Tough, el que fue su segundo álbum y el que disparó la carrera de estos chicos que se convirtieron en grandes estrellas de finales de los 80 y principios de los 90.

En esta reedición se incluye Boys in the band, un nuevo tema que ya tiene vídeo dirigido por John Asher que demuestra que aunque ya no son los adolescentes que volvían locas a las adolescentes en sus inicios, siguen manteniendo un sentido del humor que les permite reírse de sí mismos.

Y reírnos podemos un poco al ver cómo acuden a una clase de instituto para dar una lección de historia, la historia de las boy bands a lo largo de las últimas décadas. Ah, y el profesor no es otro que Lance Bass al que todos los seguidores de N’Sync recordarán seguro.

También aparecen Naughty By Nature, Debbie Gibson y Beel Biv Devoe de New Edition. Artistas que también forman parte de esa historia y que acompañarán a New Kids On The Block en la gira que tienen preparada para este año.

Por cierto que también hay un cameo de Griffin, el hijo de Joey McIntyre, uno de los originarios de la banda que no había nacido cuando su padre daba la vuelta al mundo con sus compañeros de banda.

“Escribí la letra de la canción como un homenaje a las boybands, pero no puedes rendir tributo a las ‘bandas de chicos’, visualmente, sin un poco de humor autocrítico”, explicaba Donnie Wahlberg, “nadie tiene una piel más gruesa que los miembros de una boyband”.

El vídeo se lo dedican a Maurice Starr, el cazatalentos que decidió crear la versión blanca de New Edition y buscó a los chavales que pudieron hacerlo posible. Aunque su primer disco no tuvo ninguna repercusión, lo siguieron intentando y publicaron un segundo trabajo que comenzó con malos pronósticos. Cuando estaban a punto de tirar la toalla una radio programó su canción Please don't go girl que empezó a recibir una buena acogida del público. A partir de ahí, lo suyo fue un ascenso que les llevó a lo más alto.