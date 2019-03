El Gran Showman fue una película que arrancó timídamente en taquilla a finales de 2017 pero se fue hinchando como un pavo gracias al boca a boca y a lo que gusta un musical de los que dan oportunidad de desgañitarse como si no hubiera un mañana.

Así que finalmente hasta llegó a colarse en la ceremonia de entrega de los Oscars de ese año y nos devolvió a un Hugh Jackman cantante al que habíamos olvidado desde Los Miserables. Al actor le salió tan bien el biopic de PT Barnum que incluso se ha visto envuelto en una gira teatral del mismo corte.

Ahora hemos sabido, gracias a una entrevista a su director Michael Gracey, que hay una segunda parte en marcha. Obviamente no sabemos mucho más pero se da por descontado que Jackman será el protagonista.

Hugh Jackman volverá a ser PT Barnum en la secuela de El Gran Showman

Habrá que esperar para saber qué pasajes de la vida del empresario circense toca, si Michelle Williams, Zac Efron o Zendaya repiten y si la partitura vuelve a estar a la altura.

Más de un fan de la primera entrega estará de acuerdo en que no puede existir una segunda parte sin un This is me a la altura. Nosotros también.

El Gran Showman recaudó 430 millones de dólares convirtiéndose en el tercer musical más taquillero de la historia. This is me ganó el Globo de Oro a Mejor Canción de 2017 y también estuvo nominada al Oscar.