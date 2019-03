Encuentran un vídeo de Luke Perry en el que hablaba de la muerte

El fallecimiento repentino y prematuro de Luke Perry ha dejado consternado tanto a sus conocidos como a sus seguidores, que se cuentan por miles en todo el mundo.

El actor que saltó a la fama por su papel de Dylan McKay en Sensación de Vivir dejó, en aquellos entonces, varios vídeos que ahora recuerdan sus fans.

Uno de ellos está recorriendo las redes por hablar, precisamente, de la muerte.

"Quiero hacer algo con mi vida"

Tenía 25 años cuando se convirtió en un sex symbol de los 90, y todos los medios querían una entrevista con él.

Perry le concedió una charla a la periodista Maria Shriver de la NBC para el programa First Person (Primera Persona) en el que confesó sus sueños de futuro y, de algún modo, también habló sobre la muerte.

Ahora, compañeros de profesión como Alyssa Milano y Mark Hamill, están compartiendo esos 20 segundos escasos en los que Perry reflexiona sobre ello. Y lo hacen con el símbolo de "💔", como nos ha dejado a más de uno al marcharse.

"Quiero hacer algo con mi vida. No quiero mirar atrás y ver que no he hecho nada", decía el también actor de Riverdale. Y lo hizo. Desde luego que sí.