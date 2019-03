La cara salvaje de Freddie Mercury que no vimos en ‘Bohemian Rhapsody’

Freddie Mercury era un genio, y eso lo sabíamos antes de que llegara Bohemian Rhapsody para rendir un homenaje a su carrera al frente de uno de los grupos más importantes del siglo XX. Sin embargo, son muchas las críticas que el biopic ha recibido relacionadas con el blanqueamiento que Freddie Mercury ha recibido, al que muchos biógrafos califican como pervertido, indignante y orgulloso. Hablemos de la otra cara de la leyenda del rock de pantalones cortos ajustados, cuero y leotardos.

¿Es el Freddie Mercury que conocemos hoy en día un producto fabricado? Pocos artistas han sido tan insistentes en extender póstumamente su marca como Queen: desde la muerte de Mercury en 1991 ha habido musicales, innumerables lanzamientos de archivos y documentales, así como intentos de reiniciar la banda sin él. Por ello, es inevitable pensar en una dulcificación del personaje en cada una de estas novedades que salían al mercado.

Según la película, el resto de Queen parece haber pasado los últimos años 70 y 80 haciendo la vista gorda ante el comportamiento de Mercury: su cantante estaba liderando la banda y acostándose temprano. Cualquiera que tenga un interés mínimamente pasajero en la banda sabe que esto es una tontería.

La película se centra en los trazos más amplios de la vida del cantante, saltándose algunos de los hitos más coloridos que se han dejado tradicionalmente fuera de la leyenda. Pero para aquellos que desean profundizar un poco más, aquí hay una breve guía de algunas de las mejores historias de Freddie Mercury.

El cantante Freddie Mercury, en una actuación con Queen en el Madison Square Garden en Nueva York en 1977. / (Michael Putland/Getty Images)

De fiesta con Lady Di

Entre las historias más legendarias de Mercury se encuentra aquella vez que se fue a bailar con la princesa Diana. Todo comenzó cuando los dos decidieron salir un día a beber champán. Mercury y unos amigos tenían planes de salir más tarde esa noche y Diana insistió en unirse. Aunque trataron de convencerla de lo contrario, mencionando los titulares de tal salida, Diana no quiso saberlo, ni tampoco Mercury. La arrastraron, la vistieron con una chaqueta militar, una gorra y gafas de sol y luego se dirigieron a Royal Vauxhall Tavern, un bar gay en el sur de Londres.

"Cuando entramos. . . sentimos que obviamente era la princesa Diana y que sería descubierta en cualquier momento", recordó el cómico Rocos, incluido en el plan. “Pero la gente parecía simplemente dejarla en paz. Y ella le encantó”. Fue Mercury quien atrajo la mayor parte de la atención de la multitud, lo que ayudó a apartar los globos oculares del misterioso hombre que se parecía mucho a la princesa Diana.

Freddie Mercury canta a dúo con Samantha Fox en una fiesta en Londres en 1986. / (Dave Hogan/Getty Images)

La enorme enemistad con Sid Vicious

Freddie Mercury no era famoso por pelearse con otros artistas, pero hizo una excepción con el bajista de los Sex Pistols, Sid Vicious. Era 1977, y Queen y los Sex Pistols, las grandes bandas en alza del punk rock, estaban bajo un mismo techo en los estudios de sonido Wessex en el norte de Londres. Queen estaba trabajando en News of the World, mientras que los Pistols estaban trabajando en Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.

Según una vieja entrevista con Brian May, Vicious hizo el primer comentario. "Usted es Freddie Mercury, ¿verdad? Estás acercando el ballet a las masas ", se burló, según May. El cantante respondió con un pequeño y cortante golpe propio: "Lo llamé Simon Ferocious o algo así, y no le gustó nada", dijo el cantante en una entrevista de la década de los 80. "Dije: '¿Qué vas a hacer al respecto?'".

Sid Vicious, el líder de Sex Pistols, en 1978. / (Richard E. Aaron/Redferns)

A Michael Jackson no le gustaba tanta cocaína

En 1983, Mercury y Michael Jackson, recién salidos del lanzamiento de Thriller, estaban planeando grabar un álbum de duetos. Fue una idea perfecta, esta unión potencial de Queen y el naciente Rey del Pop. Ya habían escrito tres pistas, pero las sesiones de estudio finalmente fallaron. ¿Por qué? Porque Jackson llevó su llama al estudio. Según el ex gerente de Mercury, Jim Beach, el cantante lo llamó y le preguntó: "¿Puedes venir aquí? Tienes que sacarme de aquí, estoy grabando con una llama".

Sin embargo, Jackson tuvo sus quejas, también. A la estrella del pop no le gustaba el supuesto hábito de la cocaína del cantante y finalmente tuvieron una discusión sobre el uso de la droga por parte de Mercury en la sala de estar de Jackson.

Michael Jackson en Rotterdam, en 1988. / (GARCIA/Gamma-Rapho via Getty Images)

El uso aparente de drogas del cantante se ha convertido desde entonces en parte de su tradición. Elton John, quien habló con franqueza sobre su propio uso de drogas y su adicción, dijo una vez lo del cantante: "Freddie Mercury podría hacerme una fiesta, estaríamos despiertos toda la noche, sentados allí a las 11 de la mañana, todavía volando alto".

Pero quizás a Mercury no le habría importado dar esta imagen. "No voy a ser una Eva Perón", dijo una vez. "No quiero pasar a la historia preocupado por, 'Dios mío, espero que se den cuenta de que, después de mi muerte, he creado algo o era algo. Solo me he estado divirtiendo".