Hay una película de Hello Kitty en proyecto

La película de Hello Kitty está en camino. La gata más famosa del mundo tendrá su versión cinematográfica de la mano de New Line Cinema y Sanrio. Tras más de cuarenta años de historia la gatita ya ha sido parte de una serie de televisión, pero parece que ahora llegará a la gran pantalla.

Nacida en 1974, Hello Kitty es una de las marcas más rentables del mundo y saca a la venta cada año miles de objetos con su cara y la de todos los personajes que están a su alrededor en el universo Sanrio.

No han trascendido muchos más detalles de este proyecto más allá de las palabras de rigor de Shintaro Tsuji que es el CEO de Sanrio, la compañía que posee los derechos de explotación de Hello Kitty y todos los personajes a su alrededor, que no son pocos.

Será Warner Bros la compañía encargada de tan magna tarea aunque no se sabe mucho más del salto a la pantalla de la segunda franquicia más rentable del mundo por detrás de Pokemon.

Habrá que esperar para conocer más detalles.