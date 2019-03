Inna presenta Tu manera (¡ya viene el buen tiempo!)

Así, dale, dale, no I won't let you down (Woo)

Así, dale, dale, no I won't let you down (Ay)

Tu manera, tu manera

Tu manera de mirar me pone mal (He)

Tu manera, tu manera

Tu manera, no me puedo controlar (Ay)

Así, ya no pares, no I won't let you down

Así, ya no pares, no I won't let you down (Así, ya no pares)

Estás quemándome, como en la playa

Estás gustándome, ya no te vayas

Estoy quemándote, como en la playa

Estoy gustándote, ya no te vayas

Así, dame, dame, no I won't let you down (Woo)

Así, dame, dame, no I won't let you down (Así, dame, dame; ay)

Tu manera, tu manera

Tu manera de mirar me pone mal (He)

Tu manera, tu manera

Tu manera, no me puedo controlar (Ay)

Como tú no hay otro igual, tienes algo que no hay

No me puedo contener, ya te quiero confesar

Así estabas, con ella, así mirándome

Así, así, y yo esperándote (Ay)

Estás quemándome, como en la playa

Estás gustándome, ya no te vayas

Estoy quemándote, como en la playa

Estoy gustándote, ya no te vayas (Ay)

Tu manera, tu manera

Tu manera de mirar me pone mal

Tu manera, tu manera

Tu manera, no me puedo controlar (Ay)

(Ay)

Así, dame, dame, no I won't let you down (Woo)

Así, dame, dame, no I won't let you down (Así, dame, dame; ay)