Melendi - Lo que nos merecemos [2019]

Si a alguno de los que sacaban su lado más gamberro al ritmo de Hablando en plata o Con la luna llena, allá por 2003, le hubieran dicho que años después Melendi cantaría un tema como Lo que nos merecemos, se habría echado a reir. Pero es lo bueno de la música, que permite evolucionar y crecer al tiempo.

Y Melendi lo ha hecho, ha ido evolucionando a medida que su vida iba cambiando. Por aquel entonces no era padre de cuatro hijos, no había conquistado Latinoamérica y no había experimentado lo suficiente para encontrar un punto de equilibrio entre lo que quiere y lo que esperan de él.

Ahora sí, ahora no nos cuesta compartir esta faceta romántica del asturiano que está imparable. Lo mismo nos hace saltar y llenarnos de energía con sus canciones como nos pone en modo nostálgico y en calma. Esta última sensación es la que nos deja este tema que se incluye en Ahora, el álbum que publicó el pasado año.

Se ha marchado a San Juan de Puerto Rico para grabar el vídeo que nos muestra a su gente, sus calles y sus historias. Y nos plantea una historia de amor de esas clandestinas, de las que se ocultan cuando en realidad, uno de los dos, quiere sacarla a la luz.

Será, sin duda, una de las canciones que Melendi interpretará durante su gira americana que emprenderá el próximo mayo. Países como Estados Unidos, Costa Rica, Puerto Rico, Ecuador y Guatemala. Eso sin olvidarnos de las fechas en España con Mi cubo de rubik Tour.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Melendi Oficial (@_melendioficial_) el 13 Oct, 2018 a las 4:52 PDT

Si a esos le sumamos que lo está petando con su tema para la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón o que puede que sume a su larga lista de colaboraciones una con Beret, está claro que puede presumir del buen momento que está viviendo. Quién diría que entre tanto proyecto aún le queda tiempo para acrecentar su familia.

Y eso por no hablar de que se quedó atrapado en un ascensor con Aitana y Rosalía. ¿Hablarían, también, de hacer algo juntos?