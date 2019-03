Ariana Grande es criticada por hacer una bebida que ella misma no puede tomar

Ariana Grande se encuentra en su mejor momento profesional: la artista acaba de lanzar si quinto álbum de estudio, Thank U Next, y ha conseguido sus dos primeros números 1 de su carrera en la lista de Billboard. Vamos, que no para. Si hasta la capitana Marvel y Lana del Rey cantan sus canciones.

¿Y qué es lo último que ha hecho Grande? Nada más y nada menos que lanzar su propia bebida con Starbucks. La artista se ha unido a la famosa cafetería para crear su propia bebida: el Cloud Macchiato. De hecho, ya son muchos y muchas las que ya han acudido a pedir un café de estos.

Pero no todos han recibido con los brazos abiertos la noticia de este nuevo producto. ¿La razón? Que el Cloud Macchiato no es vegano ya que, aunque te lo tomes con leche de soja, la cremosidad de la espuma se consigue con las claras de huevo y el sirope de caramelo lleva lácteos.

Vale, existen millones de productos en el mundo que no son veganos y no pasa nada. La crítica que ha recibido la artista tiene que ver con que, desde hace seis años, es vegana. Su amor por los animales la llevó a tomar esta decisión en 2013. Además, la joven piensa que una dieta de verduras y fruta la ayudará a alargar su vida.

De este modo, muchos tachan la actitud de Ariana como hipócrita por lanzar una bebida que contiene productos derivados de animales. Porque no, los Cloud Macchiatos no son veganos. Han sido los propios empleados de la compañía quienes han aclarado el debate, dando la información necesaria a aquellos clientes veganos.

Lo que no tenemos muy claro es si Ariana bebió de su propio cloud macchiato. Cabe recordar que en las imágenes promocionarles ella aparece con una pajita en los labios bebiendo su bebida. Quizá ya no es vegana o lo mismo no ha probado su bebida. Quién sabe…