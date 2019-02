Ariana Grande logra lo que ninguna mujer había conseguido en la lista de EE UU

Nunca antes en la historia de Estados Unidos desde que hay registros una mujer había conseguido acaparar las tres primeras posiciones de la lista Billboard de singles. Ese honor, récord, reconocimiento o como lo queráis llamar lo acaba de protagonizar Ariana Grande.

La solista de Boca Ratón (Florida, Estados Unidos) está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera y difícilmente encontrará otro momento cumbre similar a este. Un hito musical que hasta la fecha sólo habían conseguido The Beatles.

Nº 1 (casi) mundial

7 rings, Break up with your girlfriend, I'm bored y Thank u, next son las tres canciones con las que Ariana Grande ha hecho historia en Estados Unidos.

Hace algunos días os contábamos que la vocalista había destronado a grandes nombres de la talla de Taylor Swift, Selena Gómez o Katy Perry. Sus cifras estaban siendo espectaculares y el estreno de Thank u, next estaba siendo tan masivo que ya había conquistado Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

En el Reino Unido y Australia se repite la situación: Ariana Grande ha sido la primera mujer en conseguir el nº 1 de discos y el nº 1 y nº 2 de singles en una misma semana.

A estos hay que sumarle otros países como Canadá, Escocia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, Coreal del Sur, Malasia, Nueva Zelanda...

Pero es que hay mucho más: Ariana Grande ha conseguido que las 12 canciones de su disco Thank u, next se ubiquen dentro del ranking de 100 puestos con 11 de ellas dentro del Top 40.

La reacción de Ariana Grande tras la noticia

"Me reí cuando lo ví porque creía que alguien lo había editado. Gracias desde lo más profundo de mi corazón por muchas razones. La primera vez desde The Beatles, eh (y la primera vez para un artista solista). Es increíble. Creí que era una broma cuando lo ví. No bromeo. Os quiero mucho. Gracias por todo. No puedo creer que sea real. Gracias por hacer historia con esta chica y por hacerme sentir querida. Estoy llorando" escribía Ariana en sus redes sociales.