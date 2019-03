¡Escándalo en el K-Pop! Seungri de BigBang se retira mientras es investigado en una causa de prostitución

Desde hace unos días el mundo del k-pop está conmocionado por lo que está ocurriendo con Lee Seung-hyun, más conocido como Seungri, uno de los miembros del grupo de YG Entertainment, BigBang.

El caso es que la policía está investigando un caso de prostitución y drogas en el que él podría estar implicado. Las primeras informaciones apuntan a que sus trabajadores denunciaron a su jefe aportando una serie de mensajes en los que el cantante podría estar pidiendo prostitutas para sus posibles inversores.

Parece que su faceta de empresario le va a pasar factura. Ya se han registrado clubes nocturnos de Seúl donde podrían haberse desarrollado estas actividades ilícitas. Sus compañeros de grupo y su agencia no se han pronunciado al respecto.

Como publican varios medios locales, el cantante de 28 años, apodado como el ‘Gran Gatsby de Corea’ acaba de anunciar, vía Instagram, que deja el grupo y deja la música. “Decidí retirarme porque el caso que ha provocado tanta polémica se ha vuelto demasiado grande. En un momento en el que se refieren a mí como traidor nacional, no puedo dejar que otros a mi alrededor sufran por mi culpa”, ha escrito sobre su retirada.

“Creo que es el momento adecuado para retirarme del negocio del espectáculo”, confirmaba. “Estoy muy agradecido a todos los fans en Corea y en el extranjero por su amor durante los últimos 10 años y estoy aquí por la buena voluntad y el honor de BigBang. Una vez más, lo siento y lo siento. Gracias a todos por este tiempo”, escribía.

Antes ya había cancelado las fechas de su gira en solitario que iba a comenzar este mes de marzo. Luego se supo que iba a incorporarse al servicio militar de dos años que es obligatorio en su país.

Las noticias que nos llegan desde allí son un tanto confusas pero, desde luego, vienen a enturbiar una industria que está generando muchas expectativas en el resto del mundo. BigBang comenzó su andadura en 2006 y, desde entonces, el quinteto se ha convertido en uno de los grupos estandartes del género.

Él ha negado su implicación desde el primer momento y en su comunicado asegura que colaborará todo lo que esté en su mano con las autoridades para que el caso se resuelva. Lo que está claro es que ya está afectando al negocio del k-pop y las acciones de la agencia que le representa han perdido valor en estos días.

Seungri era mi bias de BIGBANG, me da rabia que a pesar de que se arrodillo y pidio una oportunidad al ceo para estar en el grupo, el lo arruino todo siendo un putero y proxeneta. ME DA ASCO AHORA, no siento ni lástima por él, que se haga justicia. — Marienny 💫 (@marienny_morat) 11 de marzo de 2019

#Seungri es un bebito no entiendo por qué hacerle daño, si bien sabemos que ha tenido altos y bajos lo de llegar a acosarlo a tal punto de hacerlo dejar su carrera como artista por algo que aún no se comprueba me pone mal y pienso que es demasiado. pic.twitter.com/QrSH2ILegp — 🍒💭🧤🤢 (@priinglesss6) 11 de marzo de 2019

Vip estamos con ustedes, apoyemos a #Seungri no importa que pase en el futuro. 💪💙👑 pic.twitter.com/DJIV4CKPwa — Lupis Devil (@LupisReyes17) 11 de marzo de 2019

#BIGBANG #SEUNGRI

Esperen un segundo me voy despertando y me encuentro con esto, no puedo creer hasta donde han llegado los haters, por favor que alguien me despierte de esta pesadilla, no quiero creer que es la vida real, cómo puede existir gente ¿¡Qué les ha hecho Seungri?! 😭 pic.twitter.com/2p8aLArtaE — Janetzy💜A.R.M.Y 🇲🇽 (@JanetzyMuRO) 11 de marzo de 2019