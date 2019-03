Halsey celebra una llamada de negocios con un twerk lleno de amor

Halsey se ha convertido en referente para muchas mujeres. Su carácter rebelde y lleno de sarcasmo, su pasado poco envidiable, su honestidad a la hora de hablar de sus problemas vitales, ha hecho que muchos se identifiquen con ella y le muestren su apoyo.

Y muchos de ellos habrán disfrutado del último vídeo que ha compartido en redes y que es el resultado de una llamada de negocios que le ha debido poner muy contenta. Así que, primero tenemos que celebrar que ha cerrado algún acuerdo que esperemos que sea musical y podamos disfrutar pronto. Y segundo, que haya querido compartir el momento porque es impagable.

Estaba en pijama, uno de esos que no pasan desapercibidos con forma de mono, con capucha en color rosa y lleno de corazones. Así, llena de amor es como se ha puesto a hacer twerk. Eso sí, ha prescindido del audio, así que no sabemos qué es lo que tenía que celebrar.

Desde luego, proyectos no le faltan en un año que promete ser tan bueno o mejor que el anterior. Lo ha comenzado con su single Without me volviendo al nº1 de la lista de ventas estadounidense. Ha continuado siendo portada de la revista Glamour en febrero. El mismo mes en el que ha lanzado 11 minutes, la canción que comparte con su chico, Yungblud.

Y además, tiene tiempo para desarrollar su faceta más solidaria. El próximo 6 de abril estará apoyando a My Friend’s Place, una organización que tiene objetivo ayudar a los jóvenes entre 12 y 25 años que no tienen hogar en Los Ángeles. Les ayudan a descubrir un nuevo camino hacia el bienestar, la autosuficiencia y la posibilidad de dejar de vivir sin techo.

Para recaudar fondos han organizado una gala en la que habrá actuaciones, subastas y una cena a la que acudirán unos 500 líderes empresariales y filantrópicos para colaborar. Y allí estará Halsey con otras dos adolescentes que también pueden presumir de ser referente para muchos jóvenes, las hermanas Ziegler, que, por si alguno anda despistado, diremos que son la niña mimada de Sia que vemos en muchos de sus videoclips, y su hermana pequeña.

Una iniciativa que bien merecería otro twerk como el que ha compartido Halsey. Estamos deseando conocer cuál ha sido el motivo.