‘Bohemian Rhapsody 2’ puede hacerse realidad

Después de que Bohemian Rhapsody haya ganado cuatro premios Oscar, dos Globos de Oro y dos premios Bafta, y de una abrumadora recaudación mundial de 875 millones de dólares con un presupuesto de 52 millones, los rumores de una posible secuela de la película no pillan a nadie por sorpresa.

La posibilidad de esta segunda parte del biopic ha cobrado fuerza después de las declaraciones de Rudi Dolezal, director de varios videoclips de Queen desde 1985 hasta la propia muerte de Freddie Mercury, en 1991. En una entrevista exclusiva, ha sido muy tajante al respecto: "Estoy seguro de que él planea una secuela que empieza en Live Aid", el épico concierto de la banda en el estadio Wembley de Londres que se celebró en 1985, y que es el momento en el que termina la película.

Según Dolezal, el proyecto está generando mucha controversia entre los miembros del grupo, y está “siendo muy discutido en la familia Queen”, según sus palabras. Él terminó haciendo una treintena de vídeos para la banda y sus miembros, incluyendo These are the days of our lives en 1991, semanas antes de la muerte de Freddie Mercury.

Por si no fuera suficiente, el propio guitarrista Brian May ya avanzó la posibilidad de una secuela meses atrás: "Creo que Live Aid es un buen punto para dejarlo pero, quien sabe, podría haber una secuela".

Rami Malek interpreta 'Crazy Little Thing Called Love' en 'Bohemian Rhapsody'

Por ahora, ni Rami Malek ni el resto del equipo de la película tiene noticias sobre esta posible 'Bohemian Rhapsody 2', por lo que puede ser que Dolezal haya filtrado algo antes de Queen tome una decisión en firme al respecto o puede que sólo sea un proyecto que no llegue a buen puerto. No hay que olvidar que la primera entrega tardó veinte años en salir adelante con innumerables problemas en su producción.

¿Show must go on?

Si el rumor se confirmase, sería difícil imaginar la historia de la secuela. Hay que tener en cuenta que desde el Live Aid hasta la muerte del líder de Queen sólo transcurrieron seis años. Además, en esta época de su vida, Freddie Mercury se retiró de los focos y llevó una vida muy recogida, mostrándose muy celoso de su intimidad.