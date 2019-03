BTS publicará su nuevo álbum en abril

BTS se ha convertido en el grupo estandarte del K-Pop, un género que se está extendiendo por medio mundo. Occidente le ha abierto las puertas al pop coreano con el que muchos jóvenes, pese a las barreras de idioma y cultura, se han sentido identificados.

La noticia ha pillado por sorpresa al Army del grupo. Esperaban nuevo álbum para mayo pero, su agencia, Big Entertainment, ha anunciado que llegará antes de lo previsto. El 12 de abril podremos escuchar Map of the soul: Persona, su primer álbum para este 2019.

Aunque la fecha que seguro que tendrán apuntados todos sus fans será la de este 13 de marzo que será cuando podrán hacer la pre-orden de un álbum del que todavía no se conocen más detalles.

Está claro que la exigencia de estar en un grupo como este es grande y aunque a veces parezcan extenuados, lo cierto es que Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook siguen adelante llenos de energía y multiplicando sus proyectos.

Recordamos que en enero publicaron su documental Burn the stage: The movie, que podemos ver en youtube prime. Han puesto en marcha una búsqueda del tesoro ARMY en todo el mundo. Siguen cerrando fechas para su gira de estadios Love Yourself: Speak Yourself. Y, por si fuera poco, lanzan nuevo disco.

En 2018 publicaron dos álbumes, Love Yourself: Tear, que consiguió el honor de convertirse en el primer álbum en coreano en llegar al nº1 de la lista de ventas de Estados Unidos. Un éxito que les hizo conseguir varios logros y estar presentes en los programas de televisión y las galas de premios más importantes de Norteamérica.

Luego llegó Love Yourself: Answer que siguió consolidando un éxito que cada día va en aumento y que, seguramente logrará superar este nuevo álbum sobre el que hay depositadas muchas expectativas. Ya hay quien hace su lista de deseos.

Para este comeback espero :



-concepto rudo con coreografía sexy

-hobi con pelo rojo y yoongi con verde menta

-cypher pt5 con taehyung

-intro con alguna sub-unidad

-canciones hablando de problemas sociales

-explicaciones a las nuevas teorías

-alguna palabra en español@BTS_twt — yoongi ; (@loveryoongi_) 12 de marzo de 2019

Lo que está claro es que BTS tiene todavía mucho que ofrecer y que su ARMY les apoya incondicionalmente y está deseando conocer este nuevo trabajo del que seguramente vayamos conociendo detalles en los próximos días y del que ya nos han ido dejando pistas con anterioridad.