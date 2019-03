Ariana Grande protagoniza una fiesta 100% americana en su nuevo videoclip

Rule the World es el título de la colaboración del rapero 2Chainz y Ariana Grande. Ambos artistas ya habían anunciado que trabajarían juntos y el tema no se ha hecho de rogar.

El videoclip, dirigido por Sebastian Sdaigui, se desarrolla en lo que recuerda a un salón de jazz de los años 50. Ariana se convierte en la protagonista de la fiesta al subirse al escenario envuelta en un abrigo de plumas. El público enloquece con ella.

Rule the World no lleva ni 24 horas en YouTube y ya cuenta con casi dos millones de reproducciones. Se incluye en Rap or go to the league, el último disco de 2Chainz que ya es número uno entre los álbumes de rap de Estados Unidos.

Ariana Grande convierte en oro todo lo que toca. Desde que lanzó su disco Thank, U Next, todo han sido éxitos en su carrera. De hecho, hace poco batió un récord que ninguna mujer había conseguido antes en Estados Unidos: acaparar las tres primeras posiciones de la lista Billboard de singles.

Los artistas anunciaron que estaban trabajando juntos el 28 de febrero. Ariana compartía en su Instagram una foto en el sofá que aparece en el videoclip junto a 2Chainz. La publicación alcanzaba la friolera de 3 millones y medio de likes, aunque con 148 millones de seguidores no nos extraña. Recibía comentarios como: "¡Dios mío! ¿Irá acompañada de un videoclip? Qué emoción". Pues sí.¡Dale al play!