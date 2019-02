Viaje al interior de Ariana Grande a través de su nuevo disco, ‘Thank U, Next’

Aunque han pasado solo seis meses desde que Ariana Grande lanzó al mercado Sweetener, la artista ha sacado este viernes 8 de febrero su quinto álbum de estudio Thank U, Next. Un título que parece estar haciendo referencia a su anterior disco que, tras no conseguir el éxito deseado, ya forma parte del pasado.

De hecho, la buena de Ariana lanza este disco con el aval que da que dos de los temas que lo componen, Thank U, Next y 7 Rings, se hayan convertido en dos megahits. De hecho, con la primera ha conseguido su primer número 1 en Billboard. ¡Nada mal!

Ahora, Ariana vuelve más Ariana que nunca (porque aunque tenga una de las mejores voces del mercado lo que a ella le gusta es el R&B). Sin lucir tanto su voz en las producciones y apostando por letras arriesgadas y provocadoras, la de Boca de Ratón se pasa a un sonido más urbano. Eso sí, sin abandonar la esencia pop que la ha llevado a ser una de las divas del momento. Vamos, que si quieres escuchar baladas de Ariana, Thank U, Next no es tu disco.

Thank U, Next es un viaje al mundo introspectivo de la artista que arranca con Imagine (el segundo single que lanzó en diciembre) donde habla sobre un amor que ya nunca podrá ser y que tiene vida en su imaginación. Posiblemente se trate de una referencia a su ex novio Mac Miller, que falleció por sobredosis en septiembre de 2018, y que tenía tatuada la palabra esta palabra en el brazo. De hecho, ese “Imagine a world like that” que la artista canta en el estribillo, funciona como un grito de desahogo entre los distintos versos. Tampoco faltan los reproches donde Ariana le recuerda, una última vez, que puede contarle todos sus secretos por muy duros que sean: “Tell me your secrets, all of the creep shit”.

Grande, que no tiene ningún tipo de problema en hablar de sus sentimientos, decide desnudarse emocionalmente y cantar en Needy sobre cómo se siente. Y no, la cantante no está pasando por uno de sus mejores momentos. En este segundo tema de Thank U, Next, Ariana habla sin tapujos de sus bajones: “I admit that I’m a lil’ messed up but I can hide it when I’m dressed up” (Admito que estoy un poco en mal estado, pero puedo ocultarlo cuando voy vestida). Al final del tema un violín sustituye la voz de Grande. Ella, cansada, deja de alzar la voz.

Parte de esa tristeza viene dada del cansancio que supone que toda la prensa esté atenta de cada paso que da. En Fake Smile, la artista asegura que no puede seguir fingiendo sonrisas. De hecho, la intro que comienza con la canción de After Laughter de Wendy Rene interrumpida por la tétrica melodía del tema de Ariana, es un augurio de lo que puede ocurrir cuando estás en lo más alto de tu carrera: siempre va a haber gente creando ruido sobre tu vida.

Pero Ariana no solo habla de la parte mala de la fama. 7 Rings, su último hit, habla sin miedo de lo más superficial de ser una estrella del pop. Al canto de “lo quiero, lo tengo”, Grande frivoliza la letra de My Favourite Things de Sonrisas y Lágrimas, creando un tema gamberro y divertido.

En este nuevo álbum, Ariana deja claro que no necesita a un hombre en su vida. El tema Thank U, Next que no es un homenaje a sus ex novios (como muchos piensan), sino a sí misma. Al final del hit, Ariana reconoce que de la persona que más ha aprendido es de ella (cause her name is Ari and I’m so good with that). Si no había quedado claro, ahora en NASA, vuelve a repetirlo jugando con la palabra espacio. (Give you the world, I’ma need space/ Te doy el mundo entero, necesitaré espacio). Si hay un tema en el disco que hable directamente de sus ex novios es Bad Idea. La artista habla, sin tapujos, de lo complicado que es estar con alguien que está continuamente comparando su relación con la anterior (¿Un guiño a Pete Davidson?). Ghosting también habla de una ex relación. Es más, el mismo título hace referencia a la práctica de desaparecer por completo de la vida de una persona tras terminar. La base nos recuerda a las canciones de Enya.

Pero no solo eso, Grande, en la intro de In My Head a través de la voz de su amigo Doug Middlebrook, deja claro que tiene por costumbre idealizar a los hombres con los que sale: “You’re in love with a versión of a person that you’ve created in your head, that you are tryng to but cannot fix. The only thing you can fix is yourself./ Estás enamorada de la versión de esa persona que creaste en tu cabeza, que intentas arreglarla pero no puedes). Una vez más en el álbum, se muestra de forma explícita ese afán de individualismo al que homenajea Ariana.

Ariana ya no quiere el amor al que cantaba en otros álbumes, ahora quiere pasárselo bien y disfrutar de su sexualidad. De hecho, en Bloodline, enumera las ventajas que tiene tener un amigo con derecho del que no se va a enamorar. (I ain’t looking for my one true love. Yeah, that ship sailed away/ No estoy buscando a mi amor verdadero, ese amor ya zarpó). Más claro, agua. No es la única canción donde Ari habla sobre sexo. Make Up es todo un canto a las reconciliaciones de pareja en la cama. Ariana, en tono de humor, asegura en el tema que guarda toda su energía negativa acumulada para descargarla por la noche en sus relaciones.

Y es que a Ariana Grande le dan tan igual las relaciones que le pide a un chico que rompa con su novia porque está aburrida de esperarle por las mañanas en Break Up with Your girlfriend, im bored. Eso sí, ella no le promete una relación ni nada, solo pasión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ariana Grande (@arianagrande) el 7 Feb, 2019 a las 12:23 PST

Tampoco faltan los mensajes de empoderamiento femenino en el nuevo álbum. De hecho, nada más empezar el tema NASA, se escucha la voz de un hombre (imitando la voz de Neil Armstrong) diciendo: “Este es un pequeño paso para las mujeres, pero un gran salto para la humanidad”.

Thank U, Next es como abrir el diario personal de Ariana Grande. Habla de todo lo que le ha pasado a la artista los últimos meses. Sus sentimientos, sus relaciones y sus defectos quedan reflejadas en el que, para muchos, es el mejor disco de su carrera. Porque aunque God Is a Woman, sufre como el resto de mortales.