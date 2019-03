El Cejas, que dejó huella en ‘Got Talent’, asegura que “a mí me ve la misma gente que a Beyoncé”

Uno de los números que más ha impactado en la actual edición de Got Talent fue, sin duda, la de El Cejas. Había mucha expectación por ver al youtuber en el programa y superó todas las expectativas. Risto Mejide, Edurne y Eva Isanta reaccionaron como se esperaba, pulsando el botón rojo porque valoraron su actuación como si fuera un cantante. Paz Padilla entendió mejor el concepto de su personaje que presentaba un número cómico más que uno musical.

Pero sin duda, el que revolucionó todo fue Santi Millán cuando decidió darle el botón dorado y mandarle directamente a la semifinal del programa. Tuvo en cuenta el más del millón trescientos mil seguidores que tenía en redes El Cejas.

Se presentó con El dembow del pimpin que se ha convertido en todo un hit. Paz Padilla fue una de las primeras que descubrió su potencial para bailar. “Con el ritmo que tiene como para no bailar”, reconoce el influencer sobre la reacción de la cómica. En cuanto a la cara que puso Eva Isanta, lo tiene claro, “le superó esta situación”.

Aprovechó su visita a YU para explicar qué le llevó a presentarse al programa. “Yo fui pallá’ y digo ‘jo, pues una experiencia más entre pecho y espalda’. Y llegué allí, canté, todo muy bien, de puta madre. Ellos no lo sé, yo… contento. Salí de allí con mi botón de oro, gozando. Luego se emite y encima lo peta…¿qué más quiero?”, explica.

Ya es mítica su frase: “Me he comido tres x, pues me voy”. Será difícil olvidar ese momento. “Te ves en esa situación después de que has cantado y tú sabes topellón…tú a ti mismo no te mientes…tú te ves que no lo has hecho especialmente bien, te has comido tres cacho x y dices ‘joder, colega, me voy a ir a mi casa, yo creo”.

El Cejas tiene un canal de youtube al que ha subido tan sólo 11 vídeos pero que ya superan los 32 millones de visualizaciones. “El techo lo pone la gente que me ve. Lo ponen ellos. Yo subo cosas que me gustan a mí y parece que a ellos también”, explica sobre su éxito.

Y un empujoncito le dio Bad Bunny. “Me subió Bad Bunny en Puerto Rico y ese plan ya…si a los latinos les gusta Bad Bunny y Bad Bunny sube al Cejas, El Cejas les gusta a los latinos”, asegura consciente de que tiene muchos seguidores al otro lado del charco.

La vida le ha cambiado en muy poco tiempo. “Tío, lo flipas”, le decía a Dani Mateo, “yo estaba hace un año o dos comiéndome los mocos en mi barrio. Estaba allí sentado en un banco mirando a ver qué hago. Yo siempre he sido el graciosillo del grupo. Está el guapo del grupo, pues yo era el gracioso. Hacía mis cuatro coñas y yo qué sé...”.

Y fueron esas coñas las que lograron conectar con millones de personas. “Mi barrio es así un barrio malillo, soy de El Rafal, de Mallorca…mis colegas son gente un poco dangerous. Entonces vas tú, el más delgado del grupo y a todos los más grandes y a los más locos les dices ‘que te pego dos…’ y hace gracia que un chavalín tan pequeño se lo diga. Y esa coña se la ha llevado toda España. Lo hice para mis colegas y se ha difundido por todos lados”, explica sobre cómo empezó todo.

Pero es consciente de que la gente se equivoca con él. “No me ve como lo que realmente soy. Me ve como otro viner de Instagram y yo no hago Vine, no hago cortes, no hago musiquita, no hago soniditos de viner. Yo me pongo delante un minuto y dale. Yo soy un personaje, aunque suene grande, soy actor”, explica.

“Mi oficio no es cantar. Yo hago mi humor con mi personaje que luego al tío le da por cantar y saca estos temazos que te quedas loco”, asegura sobre su personaje del que habla en tercera persona.

Una persona, que, por cierto se ha convertido en todo un sex symbol. De hecho, Dani Mateo, al que le van los retos, ha intentado ponerle en modo romántico y, por lo menos, ha logrado sacarle sus trucos para ligar. Dale al play y échate unas risas.