Red Hot Chili Peppers retransmitirán en directo un concierto en las pirámides de Egipto

Pocas bandas tienen la oportunidad de anunciar un concierto tan importante como el que van a celebrar los Red Hot Chili Peppers. La banda estadounidense actuará en las emblemáticas Pirámides de Giza de Egipto. Una de las ocho maravillas del mundo dará la bienvenida a los Red Hot Chili Peppers para un concierto histórico en el desierto, y al mismo tiempo, será la primera actuación de la banda en Egipto.

Este directo será filmado en 4K y se emitirá en calidad FullHD a través de Youtube y las redes oficiales del grupo. Será a partir de las 19:00 horas del viernes 15 de marzo.

El emblemático bajista del grupo, Flea, se ha pronunciado sobre este concierto tan especial: “Antes de conocer un nuevo lugar mi cuerpo se estremecía de emoción, un anhelo por un nuevo misterio por descubrir, una fascinación por una nueva cultura, la posibilidad de hacer nuevos amigos, probar nuevos alimentos, oler nuevos gustos, absorber nuevos ritmos. Aprendizaje. Aprendizaje. Aprendizaje. Está sucediendo de nuevo ahora mismo, mi corazón está lleno de alegría ante la idea de actuar en Egipto. Estoy muy agradecido por la inminente experiencia”.

Las famosas pirámides ya han sido escenario para otros artistas, como Shakira, Jean Michelle Jarre, Frank Sinatra, Sting, Scorpions y The Grateful Dead.

Red Hot Chili Peppers – Live At The Pyramids

Retraso en su nuevo disco

El último material de estudio de la banda fue el disco The Gateaway (2016), el duodécimo hasta la fecha y el tercero con la formación actual de Anthony Kiedis, el bajista Flea, el batería Chad Smith y el guitarrista Josh Klinghoffer. Ya en septiembre de 2018, el vocalista anunció que la banda iba a comenzar a trabajar en nueva música, pero no hemos conocido más novedades al respecto.

En una reciente entrevista, el batería Chad Smith, confesaba que las sesiones de composición del próximo álbum de la banda fueron interrumpidas a finales del pasado año. Este retraso se debe al enorme incendio del pasado noviembre que destruyó más de 1.500 casas y otros edificios de California en el que fallecieron cuatro personas.

“Comenzamos a trabajar en el nuevo disco que, para nosotros, es simplemente entrar en una habitación y hacer algo de ruido y unir algunas notas. Después vinieron los incendios y la casa en la que estábamos trabajando no tuvo daños, no se quemó, pero no pudimos volver allí. Así que eso detuvo nuestro progreso”.