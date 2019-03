CNCO desvela quién será el Zayn Malik del grupo

Este 14 de marzo llenarán el Wizink Center y el 15, el Palau Sant Jordi. Sí, los chicos de CNCO se mueven en recintos grandes porque sus seguidores lo demandan. “Este año hemos cumplido tantos sueños hemos logrado tantas metas, hemos visitado tantos países que nunca nos lo hubiéramos imaginado”, reconoce.

Cinco chicos, cada uno de un país diferente que se encontraron en un talent show en el que participaba Ricky Martin que terminó por convertirse en su padrino. Desde entonces no han hecho más que crecer y en unos tiempos en los que brillan los solistas latinos, ellos han demostrado que también puede haber vida para los grupos.

Aunque uno de ellos, Eric, no superó el voto del público durante el talent. “Todo pasó tan rápido. Yo era el primer del grupo de ese día y estaban explicando las instrucciones de cómo iba a ser todo pero yo estaba hablando con el hermano de Richard y cuando llegó el momento yo no entendí nada. Yo ni sabía que un juez podía abrir la puerta. Dije, ‘no, acabó, me voy a mi casa’. Me voy y parece que Ricky (Martin) me vio y me hizo volver”, recuerda.

Se han pasado por YU y han hablado, entre otras cosas, de la música que les gusta. “Me gusta ver vídeos de N’Sync, me han inspirado mucho como en el escenario, la música…pero hay muchos artistas que nos gustan como Daddy Yankee, Michael Jackson, Bruno Mars, Drake…Selena también está buena…(risas)… está bueno lo que hace que salió ahora con una canción con Balvin”, cuentan entre todos.

Ellos acaban de lanzar Pretend, su último single cuyo vídeo ha superado los 27 millones de visualizaciones en tres semanas. En cuanto al vídeo “la pasamos un poquito frío…no, super frío…lo grabamos en el desierto de Los Ángeles, que de noche baja la temperatura, y estábamos como una camiseta, bailando…y llegaron unas modelos vestidas…pobrecitas”, reconocen.

Después de reconocer que no conocen a Santa Justa Klan, por lo que no les han servido de fuente de inspiración, han confesado quién sería el Zayn Malik de CNCO: Richard. Como buena boy band, son conscientes de que lo suyo puede que no dure para siempre.

“A veces, en conversaciones que tenemos nosotros, obviamente sí hablamos de eso. Sabemos que cada cosa tiene su final pero tratamos de disfrutar el momento al máximo”, admite Eric. “Mientras funcione, nosotros vamos a seguir dándole duro porque nos encanta, yo no me imagino viajando sin estos locos”, añade Christopher.

