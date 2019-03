Selena Gómez y J Balvin estrenan el videoclip de ‘I Can’t Get Enought’

A principios de mes, Selena Gómez y J Balvin lanzaban su esperada colaboración. En tan solo una semana I Can't Get Enought cuenta con 14 millones de reproducciones en YouTube. El videoclip era cuestión de tiempo y no ha tardado en llegar.

En la canción de Tainy, y que ha estado producida por él mismo y Benny Blanco, Selena Gómez canta en inglés mientras J Balvin lo hace en español. En el vídeo podemos ver a los cuatro metidos en la cama, tal y como habían adelantado en las imágenes promocionales.

Selena Gómez se siente cómoda en los ritmos latimos. Tras el exitazo de Taki Taki, en el que ya colaboraba con Ozuna, DJ Snake o Cardi B, parece que va a repetir la misma suerte. La artista no saca disco desde 2015 pero se ha sumado a la tendencia de lanzar single tras single y viendo lo bien que le va así, no sabemos cuánto tiempo más tendremos que esperar para poder hablar de disco.

Por su parte, J Balvin ya se ha convertido en uno de los más grandes dentro del género urbano. En estos últimos tres meses nos ha regalado cuatro canciones: Say my name con David Guetta y Bebe Rexha, Reggeaton, Bola Rebola con Annita y I Can't Get Enought. Si sumamos las reproducciones de esos temas (solo en YouTube) nos dan más de 500 millones. Ahora que I Can't Get Enought acaba de estrenar su videoclip, seguro que bate todos los récords.

Tainy (San Juan, Puerto Rico) es una de las mayores influencias del movimiento latino que está reinventando la música urbana contemporánea. Acumula más de 40 singles en el Nº 1 de Billboard Latin Hot 100 Charts y ha sido nominado repetidamente a los Grammy. Su impresionante currículum incluye trabajos con Daddy Yankee, Wisin & Yandel, Ricky Martin, etc. En esta nueva etapa, Tainy, junto a Roc Nation, se encuentra listo para lanzar su propio proyecto en solitario con el acompañamiento de Bad Bunny, J Balvin, Ozuna y más estrellas para finales de año.

Benny Blanco también se encuentra en un gran momento personal. Además, ya había trabajado con Selena en sus temas Same old love en 2014 y Good for you en 2015. El año pasado decidió debutar como artista con Eastside junto a Khalid y Halsey y alcanzó el nº1 en los Estados Unidos.

Viendo a los componentes de I Can't Get Enough no hay duda de que será una de las canciones que más suenen a lo largo de este 2019.

¡Dale al play y disfruta!