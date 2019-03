¡Pillamos una infidelidad en plena calle!

En Anda Ya hemos recibido un mail a nuestro correo andaya@los40.com que nos ha hecho pensar… Si este andayero duda, seguro que más de uno lo hace, incluso nosotros...

El oyente se llama Roberto, es de Málaga, y esto es lo que nos ha escrito en su controvertido mensaje:

Hola andayeros. Como expertos en temas de ‘’Pruebas de amor’’, me gustaría saber vuestra opinión porque tengo una duda moral. Aunque tengo pareja, llevo unas semanas de tonteo por WhatsApp con una compañera de trabajo. No hemos pasado del “qué guapa ibas hoy” o del “qué suerte tiene tu mujer”. Es verdad que no ha habido ningún tipo de contacto físico pero empiezo a dudar si esto se puede considerar infidelidad".