Desamor, rebeldía y buen rollo: ‘Sucker Punch’, el álbum debut de Sigrid

Ya os veníamos avisando del potencial de Sigrid, la cantante noruega de 22 años. Acaba de estrenar su álbum debut Sucker Punch y con él, se consolida como la gran promesa del pop. 12 canciones que nos sumergen en su universo rebelde, optimista y conmovedor.

A pesar de su juventud, Sigrid lleva tiempo sobre los escenarios. En 2017 alcanzó la fama gracias a su EP Don’t Kill My Vibe. Este tema define su filosofía como artista, está dirigido a los grandes hombres de la industria musical que no la tomaron en serio.

Sin grandes artificios pero con muy buen rollo, así podríamos definir la música de Sigrid. Siempre fiel a su estilo habitual de vaqueros, camiseta y zapatillas y a su inimitable y contagiosa forma de bailar, con Sucker Punch da un golpe en la mesa para decir: estoy aquí y mira cómo molo.

“Hay una cierta belleza en el desamor, una suerte de gracia épica. Me gustan las canciones pop grandes y conmovedoras,” ha dicho Sigrid sobre su álbum de debut.

Don't kill my vibe, el tema que la catapultó a la fama

En la canción que da nombre al disco, Sucker Punch, la artista le canta a un amor fuerte e inevitable. “Me golpeó como un puñetazo, solo una mirada y estoy fuera de contacto.” El videoclip, estrenado en octubre de 2018, es una obra maestra con 18 millones de visitas en YouTube. En él, la noruega muestra una fuerza y una garra hasta entonces nunca vista. Sin embargo, Sigrid solo es capaz de transmitir buenas vibras y desprender esa naturalidad que la aleja de las divas inalcanzables del pop.

Sucker Punch, la canción que da nombre al álbum

El single más reciente de Sucker Punch es Don’t Feel Like Crying, una canción que promete sonar en la radio de unos cuantos países. Un tema con el que puedes imaginarte fácilmente motivándote en el coche en un atasco, como si los cristales estuvieran tintados. Lo mismo le ocurre a Sigrid en sus conciertos, ella fluye con la música como si nadie la estuviera mirando.

Don’t Feel Like Crying, el single más reciente

Otra de nuestras canciones favoritas del disco es Mine Right Now, especialmente por el mensaje que transmite. La artista empieza a sentir muchas dudas porque se está comenzando a enamorar y se plantea aquello de “esto es demasiado bonito para ser cierto”. Sin embargo, despeja todas sus inseguridades de un plumazo y afirma con felicidad: “no me importa si esto es para siempre, porque eres mío ahora mismo”. Puede parecer un mensaje banal, pero si todos pensáramos como Sigrid, las inseguridades desaparecerían y más de una relación tóxica no existiría. La importancia de vivir el presente.

Hasta el momento, Sigrid no cuenta con gira propia. Recorrerá prácticamente toda Inglaterra como telonera de George Ezra. También, estará en ciudades europeas como Praga, París o Colonia acompañando a Maroon 5.

Mine Right Now, transmite un mensaje de amor sano

Esperamos que el sonido electro pop y la dulce voz de Sigrid nos acompañen durante mucho tiempo. Se necesita más música como la suya, que nada más darle al play levanta el ánimo a cualquiera. Con sus pecas, sus ojos claros y una sonrisa que contagia e invita a bailar, promete estar muchos años en la industria musical.

Pero, no solo somos nosotros los que nos atrevemos a poner en sus manos el futuro de la música pop. En 2018 fue elegida por la BBC como el 'sonido del año'. Es la segunda artista más joven en ganarlo, solo por detrás de su referente, Adele. También, ha sido disco de oro con su single Strangers (incluido en Sucker Punch), número 1 en el Reino Unido por delante de Ed Sheeran y Eminem, ha estado en Coachella y ha sido imagen de Topshop.

¡Larga vida a Sigrid!