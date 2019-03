Risto e Itziar Castro confiesan cómo les despidieron de ‘Operación Triunfo’

Itziar Castro fue de invitada al Chester para repasar su vida personal y profesional frente a Risto Mejide.

Además, ambos se dieron cuenta que tenían en común que habían sido despedidos de Operación Triunfo. Una situación que explicaron con detalle.

Itziar Castro: "En mi despido no estuvo ni Noemí ni Tinet"

Castro confesó que le había sentado mal que en su despido no estuvieran presentes ni Noemí Galera, ni Tinet Rubira, "los dos que confiaron en mí".

Aunque después sí que explicó que recibió un mensaje de la directora de la Academia diciéndole que "le sabía muy mal cómo habían ido las cosas y que me fuera todo muy bien". Un gesto que ella hubiera agradecido que lo hubiera tenido en persona.

También se sinceró asegurando que le supo mal marcharse por "soy muy exigente y autoexigente y me gusta acabar mi trabajo. Lo que sé es que lo he hecho a tope".

Risto: "Me fui y se hundió el programa"

Cuando la actriz acabó de relatar su despido, le preguntó a Risto si él se había marchado o fue el programa el que le echó.

"Voy a contar algo que nunca he contado", respondió él, y relató cómo fue su marcha: "Me lo dijeron por teléfono y también lo hizo una persona que no tenía nada que ver con quien me había contratado. Fue el mismo día de gala que me estaba preparando para ir y me dijeron que no hacía falta que volviera".

Algo que sorprendió a Itziar, pero el publicista añadió: "También te digo que me fui yo y se hundió el programa".

Por lo que ambos acabaron concluyendo en que tampoco "nos ha ido mal" después de marcharse del talent.