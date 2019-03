Sam Smith revela que se sometió a una operación estética con 12 años

Sam Smith está metido en una etapa de auto aceptación que le está llevando a hacer confesiones sobre lo mucho que ha sufrido por los complejos que ha tenido debido a que su cuerpo no se ajustaba a los cánones establecidos y su orientación sexual no era la más aceptada.

Hace poco se atrevía a posar sin camiseta, algo que había asegurado que nunca haría. Pero los pensamientos cambian y parece que para mejor. Ahora no duda en mostrar su cuerpo o exhibir orgulloso su condición homosexual.

La última confesión la ha hecho en una entrevista con Jameela Jamil, una activista que ha centrado sus esfuerzos en promover el body positive, sobre todo en redes sociales. “Hace unos meses me sentó con Jameela y hablé con ella sobre su increíble movimiento I Weigh. Sé que suena dramático pero esa entrevista cambió mi vida por completo. Poder hablar tan abiertamente sobre los problemas de mi cuerpo y sentirme tan seguro mientras lo hacía fue realmente liberador”, reconoció.

Durante aquella charla se trasladó a su infancia para reconocer que lo pasaba muy mal en el colegio porque los niños se metían con el exceso de grasa que tenía en el pecho. Reconoció que eso le llevó a someterse a una liposucción en el pecho cuando tenía tan solo 12 años.

“Tener 12 y una liposucción en el pecho es algo bastante importante”, reconoció. Y lo peor de todo es que tampoco sirvió de mucho. “Yo estaba contento con la operación aunque realmente no cambió nada. Creo que tardé dos semanas en volver a ganar los kilos que me había quitado porque en ese momento no era consciente de la complicada relación que mantenía con la comida”, aseguró.

Si ha decidido hablar de estos temas es porque cree que hay pocos hombres haciéndolo y es algo que marca. No hay más que ver los recuerdos que tiene de aquella época. “Un grupo de chicos de otro colegio solía insultarme mientras iba de casa a la estación de metro a mi casa. Me molestaba porque estaba con mis amigos y preguntaba si les daba vergüenza caminar a mi lado por culpa de esa gente que me gritaba”, recordó.

Ahora ha llegado el momento de compartir aquella charla. “Estoy muy agradecido con Jameela y su equipo por esta oportunidad y por ser tan respetuosos y amables conmigo. Me costó mucho hacerlo y estaba muy nervioso, así que, por favor, sed amables, jajaja. Realmente espero que esto pueda hacer que alguien que se sienta como yo se encuentre menos solo y menos extraño”, aseguró.