En la cama por la paz: la protesta de John Lennon y Yoko Ono cumple 50 años

Pocas lunas de miel llaman tanto la atención como la que protagonizaron John Lennon y Yoko Ono. Después de casarse, un 20 de marzo de 1969, la pareja se propuso ser el foco de toda la prensa internacional con un acto protesta que se alargó durante varios días y que buscaba algo por lo que siempre fueron dos grandes abanderados: la paz.

El plan inicial de la pareja era casarse en París, pero la burocracia les obligaba a esperar alrededor de dos semanas y ellos querían comprometerse lo antes posible. Así, llegaron a Gibraltar a primera hora de la mañana y rápidamente cerraron los trámites con el consulado británico de la ciudad. Uno se puede hacer una idea de cómo fue la boda con la canción que algunos de los Beatles grabaron después, The Ballad of John and Yoko, y que fue publicada dos meses después.

Los dos de pie, de blanco, frente al secretario del registro civil Cecil Wheeler, que ofició la ceremonia. John llevaba sus míticas lentes redondas y ella con unas gafas de sol que le cubrían medio rostro y no se quitó en ningún momento en la vieja colonia británica.

Fue Paul McCartney quien empujó a John Lennon a conocer a Yoko Ono y visitar una exposición de la japonesa. Yoko presentaba una serie de Unfinished Paintings y Lennon llegó antes de que se abriera la exposición.

Así se oficializó una relación que, según la leyenda negra, acabó con la mejor banda musical de la historia y, para otros, convirtió a una innovadora artista plástica en la gran cabeza de turco del rock. Fue la segunda boda para el inglés y la tercera para la japonesa, que duró, como entonces prometieron y pese a una separación temporal de un año a mediados de los 70, hasta que "la muerte los separó" el 8 de diciembre de 1980.

John Lennon y Yoko Ono bajan del avión privado en Gibraltar para casarse, el 20 de marzo de 1969. / (Jeff Hochberg/Getty Images)

Una luna de miel atípica

En 1969, habían muerto ya en la guerra de Vietnam más de 30.000 norteamericanos, y un número incontable de vietnamitas. El rechazo a la presencia de soldados norteamericanos era generalizado en el país, sobre todo entre los más jóvenes y especialmente entre los sectores más relacionados con la música y otros tipos de disciplinas artísticas. En numerosas ocasiones, la música era un recurso que se utilizaba para mostrar este rechazo a la guerra.

En este contexto, la pareja recién casada desechó la idea de irse a un resort con todo incluido y decidió usar su luna de miel para protestar con una performance bastante insólita. Lennon y Ono hicieron dos ‘bed-In for peace’ (encamadas por la paz), jornadas en las que pasaban una semana en la cama de un hotel e invitaban para debatir a visitantes, amigos y periodistas. De vez en cuando, también cantaban. Una de las encamadas fue en Amsterdam y la otra en Montreal, aunque inicialmente se había pensado en Nueva York, pero Lennon no podía entrar a Estados Unidos por tenencia de cannabis.

A menos de una semana de concertar sus nupcias en Gibraltar, viajaron a la capital de Holanda para encerrarse en el hotel Hilton, en la suite presidencial. Decorada con lienzos que decían Hair peace y Bed peace, flores y telas blancas, dieron la bienvenida a la prensa que llegó por una invitación que decía: “Ven a la luna de miel de John y Yoko: ‘En la cama’, Amsterdam Hotel".

John Lennon y Yoko Ono, en su 'bed in' del Hotel Hilton en Amsterdam, el 26 de marzo de 1969. / (Charlie Ley/Mirrorpix/Getty Images)

“Dale una oportunidad a la paz”

El objetivo era conversar durante 12 horas diarias sobre la paz mundial, algo diferente a lo que se imaginaba la prensa que ingresó agolpada al hotel, deseosa de una primicia que vendiera periódicos: “¡Debieron ver las caras de los reporteros y los cámaras luchando por poder entrar por la puerta! Pelearon por entrar, y sus caras se cayeron”, dijo John Lennon en Anthology.

En pijama, Lennon y Ono conversaron con los miembros de la prensa inculcando su mensaje de paz e instando a que se difunda con urgencia, sobretodos a los niños del mundo: “Van a ser la nueva generación, tienes que llegar a ellos y convencerlos de que la paz es la única manera”, decía el beatle. Actualmente, la habitación de aquella semana por la paz, ahora se denomina John and Yoko Suite y está decorada de forma similar a aquellos días.

Estando en el hotel Queen Elizabeth de la capital de Montreal, en su segunda encamada, Lennon le dio forma a una idea para componer una nueva canción. “Todo lo que estamos diciendo es: ‘dale una oportunidad a la paz’”, decía. Y fruto de esa aspiración nació Give Peace a Chance. De hecho, uno de los versos de la canción dice: “All we are saying is give peace a chance”.

Give Peace a Chance se convirtió rápidamente en un éxito y en un himno para muchas de las manifestaciones en busca de la paz que se dieron desde el verano de 1969 hasta el final de la guerra. Tanto es así que la canción fue protagonista en una de las protestas más importantes para exigir el fin del conflicto: el 15 de noviembre de 1969, cerca de 500.000 personas participaron en una manifestación que llegó hasta la Casa Blanca y pasó a formar parte de la historia. Ambas experiencias fueron registradas en el documental Bed Peace.