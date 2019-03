Del regreso de Macaco a la vuelta de P!nk: lo mejor de la lista semanal

Semana de reencuentros en LOS40: si Miley Cyrus se ha reencontrado con el número 1 gracias a Nothing breaks like a heart, su colaboración con el productor Mark Ronson (que es también la subida más fuerte de la semana, después de su salto de cuatro posiciones), otros artistas han regresado a la lista después de una temporada alejados de ella.

Es el caso de Macaco: el músico catalán ha vuelto a lo grande con el tema Bailo la pena, un juego de palabras marca de la casa, que se ha convertido en la entrada más fuerte de la semana (directo al #34). Fue en 2017 la última vez que nos deleitó con uno de sus singles, en aquella ocasión el divertido Toc toc. «La pena» podrás bailarla el próximo 17 de mayo en el WiZink Center de Madrid, pues Macaco es uno de los artistas confirmados para LOS40 Primavera Pop.

También ha regresado a la lista la estadounidense P!nk, una de las mujeres con más temperamento de la música actual, que ha sabido compaginar su carrera con su faceta de madre, lo cual no siempre es fácil. Walk me home ha debutado en el #38. Hay, además, un nuevo récord de permanencia: Girls like you, de Maroon 5 con Cardi B; después de 33 semanas (y fueron número 1) están en el #36. Todo esto te lo cuenta más y mejor Tony Aguilar en el vídeo de arriba.