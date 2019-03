¿Por qué Brian Austin Green escribió al teléfono de Luke Perry tras su fallecimiento?

Cuando la noticia del fallecimiento de Luke Perry daba la vuelta al mundo el pasado 4 de marzo, Brian Austin Green le mandaba un mensaje a su móvil.

Así lo ha confesado, el que fuera su compañero en 'Sensación de vivir' interpretando a David, en su podcast semanal.

El actor transmitió su tremendo pesar y sorpresa por tener que despedir a un amigo tan pronto: “Le escribí en el mismo momento que me enteré que había muerto, obviamente sabiendo que no me iba a poder responder pero, de algún modo, esperando que lo hiciera porque él estaba todavía ahí fuera en algún lugar".

Sabía que no me contestaría pero esperaba que lo hiciera

Fue entonces cuando empezó a recordar las particularidades de Perry: "Luke era un tío muy especial. Todavía estoy llorándole y hay una parte de mí que aún no cree que tenga que hablar de él en estos términos”, decía refiriéndose al pasado.

“Todos sabíamos que tarde o temprano tendríamos que lidiar con la muerte de un compañero o de un amigo, pero no que lo íbamos a tener que hacer tan pronto. No cuando él tenía solo 52 años. No de esta manera tan abrupta”, se lamentó.

Y zanjaba reconociendo lo singular de su compañero: "Efectivamente, Luke era una de esas personas sobre las que nadie tiene nada malo que contar. Era simplemente genial. Él era Luke le vieras dónde le vieras, haciendo lo que fuera o incluso cuando no estaba pasando por un buen momento. Era una roca”.