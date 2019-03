Ariana Grande, Twenty One Pilots y Childish Gambino, entre otros, cabezas de cartel de Lollapalooza

En la variedad está la clave de Lollapalooza 2019. La programación de uno de los festivales más emblemáticos de la música alternativa es hoy en día una maravillosa ensalada de estilos aderezada con las actuaciones de Ariana Grande, Twenty One Pilots y Childish Gambino como cabezas de cartel.

También actuarán la barcelonesa Rosalía - que ha hecho públicas otras fechas de su gira norteamericana- y artistas como The Chainsmokers, The Strokes, Flume, J Balvin, Tame Impala, Janelle Monáe, Kacey Musgraves, Lil Wayne o Hozier, entre otros.

Como podéis ver, el line up cuenta con grandes figuras del pop, el rock, el indie, la música latina, el country, el EDM o el hip hop. Hace unos días, los responsables del festival anunciaron nombres como HER, 21 Savage, Death Cab For Cutie, The Revivalists, Maggie Rogers, Alesso, 6Lack, NF, Sheck Wes y King Princess.

En total, el Lollapalooza, que se celebra en el Grant Park de Chicago del 1 al 4 de agosto, tendrá a más de 170 grupos tocando en ocho escenarios. El abono general de 4 días (en este momento: 340 dólares) y los pases VIP y Platinum ya pueden adquirirse en la web oficial del festival. Los pases de día se pondrán a la venta próximamente.