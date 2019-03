Rosalía en fechas: La gira de la catalana comienza en EE.UU

A un mes de cumplir medio año en el mercado, El Mal Querer de Rosalía sigue siendo uno de los discos made in Spain (literal, fue grabado principalmente en el estudio de El Guincho en Barcelona) más aclamados por el público de todo el mundo. Desde que el álbum vio la luz, sus fans han esperado con ansia el momento en el que la catalana anunciase las fechas de la gira. Sin embargo, teniendo en cuenta que ella no es una artista al uso, tampoco lo iba a ser su tour.

Hace unos días colgaba en sus redes sociales el cartel que desvelaba lugar y día de los primeros shows. Y si, como decíamos antes, España es la denominación de origen de su LP, Rosalía ha decidido traspasar fronteras territoriales y cruzar el charco para dar comienzo a su viaje musical. Las ciudades norteamericanas de Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Toronto han sido las elegidas para acoger los primeros shows de El Mal Querer Tour.

Cartel con las primeras fechas de la gira de El Mal Querer / Foto promocional

Lo cierto es que esta decisión ha despertado la curiosidad (la sorpresa, la admiración, el enfado) de sus seguidores y seguidoras. ¿Cuándo y dónde podremos ver actuar a Rosalía los próximos meses? ¿por qué EE.UU como punto de partida para la gira? ¿España para cuándo? Te lo contamos todo, ¡sigue leyendo!

Norteamérica, la Tierra Prometida

'El sueño americano' también existe dentro de la música. Desde que adquiere poder e independencia, Estados Unidos se convierte en La Gran Potencia que lo abarca todo, hasta la industria musical. Cuna de más de la mitad de los géneros musicales modernos y dueña de gran parte de la historia de esta rama del arte, la mitad superior de América se convierte en uno de los lugares más prestigiosos para crear, grabar o tocar música.

¿Qué artista no aspira a que su trabajo sea reconocido por el público y la crítica estadounidenses? Pero si bien para la gran mayoría este país es la meta, para Rosalía fue parte del origen. Una de sus primeras estrategias comerciales para promocionar y crear expectación en torno al lanzamiento de El Mal Querer fue proyectar la imagen de la portada y la fecha de publicación del álbum en una de las grandes pantallas publicitarias del Times Square.

Después de esto, Estados Unidos casi se ha convertido en su segunda casa. Allí ha grabdo el videoclip de De Plata, una de las canciones que forman parte de su debut musical Los Ángeles (2017), ha recibido dos premios Grammy Latinos y ha sido aclamada por público, crítica. A día de hoy, algunos de los futuros proyectos de la artista siguen fomentando sus visitas.

Empezando su gira en Norteamérica, Rosalía vuelve a conseguir generar la admiración y expectación necesarias para que su éxito siga creciendo. Los recintos escogidos en cada una de las cuatro ciudades tienen aforos pequeños, con una capacidad media de unos 1.500 asistentes, por lo que, al mismo tiempo, no suponen un alto riesgo para empezar a probar sus propios directos.

Al mismo tiempo, no podemos evitar preguntarnos si la catalana logrará adaptar un show que destaca por su compleja y espectacular puesta en escena a espacios más pequeños. Sin duda este es un factor determinante.

Una gira por los grandes festivales

Si para sus conciertos en solitario Rosalía elige modestos escenarios estadounidenses, los festivales se han convertido en la otra cara de la presentación de El Mal Querer. Una estrategia muy acertada teniendo en cuenta que estos eventos sí disponen de las infraestructuras y recursos necesarios para hacer de los directos de la artista verdaderos espectáculos.

Hay una diferencia muy grande entre costear los gastos derivados de organizar y hacer posible una actuación propia y pasarle a los organizadores un caché con muchos ceros. Que sí, que ella es una artista. Pero también una muy inteligente empresaria.

También es verdad que, después de el éxito mundial del disco, ¿qué festival no iba a querer tener en su cartel a Rosalía? Desde luego, el Coachella (California), el Lollapalooza (Argentina), el Primavera Sound (Barcelona, España), el BBK Live (Bilbao, España) o el O Son Do Camiño (Santiago de Compostela, España) no iban a dejar pasar la oportunidad en sus ediciones de 2019. Cueste lo que cueste.

España fuera del mapa

Hasta la fecha, lo único que sabemos del paso de El Mal Querer Tour en España fuera de festivales es que no está a la vista. Es posible que la catalana tenga pensado tener más tiempo, recursos y material disponibles antes de traer su gira a nuestro país.

Y es que si a algo no está dispuesta Rosalía es a caer en mediocridades. El listón está alto, sí, pero cuando esté lista con seguridad logrará superarlo.