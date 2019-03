Lorena Castell: Después de simular su parto en la radio, da a luz

El pasado 15 de marzo Lorena Castell salía de cuentas. Hemos podido ir siguiendo su embarazo paso a paso en sus redes sociales y en YU, el programa del que es colaboradora. Ese día que cumplía las 40 semanas publicaba una foto de ella totalmente desnuda asegurando que se encontraba perfectamente.

Este lunes, el bebé seguía sin querer salir y Castell explicó en su sección del programa cuál era el protocolo a seguir si, de repente, se ponía de parto. Pero nada, no había manera, el niño que no llegaba.

“Chicas, que no os engañen, de 9 meses nada, son casi 10. ¿Por qué no se cuenta en meses y se cuenta en semanas? Porque nos han engañado”, aseguraba.

Eso sí, nos permitió ver unas imágenes inenarrables de cómo Dani Mateo e Iggy Rubín se enfrentaban a una situación de ‘embarazada va a dar a luz’. En clave de humor, supimos que lo más importante es que, una vez que el hijo de Lorena llegara a este mundo, nadie más que ella podía tocarlo.

Tan sólo un día después, ese simulacro se convirtió en algo real. Durante la noche, la colaboradora empezó con las contracciones y nos fue contando paso a paso cómo estaba viviendo la experiencia a través de los stories de su Instagram.

“La verdad, creo que estoy teniendo contracciones. Son como pinchazos y ya los tengo cada 3-4 minutos”, escribía a las dos y media de la mañana. La noche pintaba que iba a ser muy larga. Poco más de tres horas después parece que tanto ella como su chico pusieron rumbo al hospital y no sin anécdota por medio.

“A ver…Edu no ha puesto gasolina. Lo que me faltaba, yo con contracciones y tirada en la carretera. Pero, ¿cómo no has mirado esto antes?”, escribió sobre el trayecto. Pero llegaron, el coche no se quedó tirado.

Finalmente, después de seguir los pasos de muchas otras mujeres en el momento de dar a luz, por fin llegó al mundo Rio, su primer hijo.

Finalmente, después de seguir los pasos de muchas otras mujeres en el momento de dar a luz, por fin llegó al mundo Rio, su primer hijo.

