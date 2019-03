Mägo de Oz: “En España, en cuanto tienes un deje andaluz y haces pop…ya no hay stop”

Txus y Carlos están al frente de Mägo de Oz, uno de esos grupos legendarios dentro del heavy de nuestro país. Acaban de publicar nuevo álbum, Ira Dei, y se han pasado por YU para hablar de él, contar sus escandalosas historias y derrochar humor del más… humor.

La portada de su nuevo trabajo muestra a una actriz porno, Apolonia Lapiedra, crucificada. “Todavía no han dado el paso que estamos esperando”, dice Txus en referencia a las esperadas denuncias de creyentes cristianos, “salió el 8 de marzo, el día de la manifestación de la mujer y viene al pelo porque el mártir del siglo XXI es la mujer”.

Y aunque ya unir porno con símbolos religiosos es provocativo de por sí, él cree, que lo es más todavía por ser Mägo de Oz. “Si a esto le pones Dan Brown y en lugar de un disco es un libro, todo vale. Los libros nazis tienen esvásticas porque llaman la atención, pero un grupo de música o tú, sacas una esvástica en un monólogo y la hemos cagado”, reconoce Txus.

Con este nuevo disco ya han logrado ser nº1 en México y han sido protagonistas de firmas que se han alargado nueves horas, algo que no ha ocurrido en España. “Son más abiertos”, asegura el batería, “aquí ya sabes que en cuanto tienes un deje andaluz y haces pop, ya no hay stop y, en España, el rock todavía… no hay más que ver las series españolas, ¿quién es el chungo, el yonqui, el que roba, el que da el palo?... es el que lleva una camiseta de Iron Maiden”.

Y claro, de México se han traído alguna que otra anécdota. “7 de la mañana, llamada del lobby de road manager. ‘Txus, ¿está una señorita contigo en la habitación? ¿A ti qué te importa?... Es que es la hija del gobernador y hay aquí dos señores que están preguntando por ella. Txus, por Dios, dime que está bien’… Imaginaos una peli…el teléfono y la siguiente escena, la chica esposada en el cabecero de la habitación… ‘Niña, por Dios, ¿quién eres? Baja que te están buscando”, relata. Dale al play si quieres conocer el final de la historia.

Fiesta pagana

Si hay un himno de Mägo de Oz que escuchamos en todas las fiestas de pueblo en nuestro país, esa es Fiesta pagana y Txus confiesa que la hemos podido conocer de casualidad.

“Esa canción no iba a entrar en el disco, fue la última”, admite, “cuando compuse la música no existían móviles y no se escribir música. Normalmente se la canto a este señor y esta se me ocurrió saliendo del Madrid Rock de Gran Vía y llamé a mi casa, sabiendo que no había nadie, y dejé la melodía grabada en el contestador. Se me olvidó. A las dos semanas, mi madre fue como ‘chiquillo, dile a tus amigos que dejen de cantar. Ostias, no lo borres’. Eso era la puta fiesta pagana”, recuerda.

El Rubius

“Sabes que te haces mayor cuando un sábado por la noche hacen una llamada y cuelgas”, asegura Txus. Pero quizás, podría añadir que te haces mayor cuando no conoces a El Rubius, y eso le pasó.

“Llamada: ‘Oye Txus, te tienes que reunir con la productora. Vale’. Llego y me recibe una señora y me dice ‘mira, es que El Rubius quiere utilizar una canción vuestra para el opening de la serie manga’… ‘no tengo el gusto’… ‘es un youtuber’… y ahí me sentí Paco Martínez Soria... ‘¿un qué?’... ‘un influencer’. Me lo explicaron y era un chaval muy simpático. Cuando vi los millones de seguidores que tiene como que empecé a captar. Quedé con él, me enseñó el cómic, la idea y le dije ‘utilízalo’.