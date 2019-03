Lady Gaga sorprende a los asistentes de un bar cantando Frank Sinatra

¿Te imaginas estar de copas con tus amigos y que de repente aparezca Lady Gaga? Eso es lo que les pasó a los asistentes del Black Rabbit Rose Magic de Los ángeles. Una noche cualquiera, apareció la artista del momento. Porque sí, tras el éxito de Ha Nacido Una Estrella, no solo la industria musical está a sus pies, también la cinematográfica.

Pero la cosa no se quedó ahí, la ganadora de un Óscar a Mejor Canción Original por Shallow, no pasó desapercibida. Sino que se subió al escenario para interpretar algunas de las canciones de uno de los cantantes más importantes de la historia: Frank Sinatra. Vamos, que los asistentes del pub asistieron, sin saberlo, a un concierto sorpresa de Gaga. Corto, pero algo es algo.

Por supuesto, los asistentes sacaron sus móviles y grabaron la actuación, colgándola a Youtube Qué iban a hacer si no, ¿disfrutar del momento y no colgarlo en redes? No, para que disfrutarlo si puedes grabarlo.

“Estoy aquí para arruinar la fiesta”, bromeó la intérprete de Million Reasons cuando se dirigió al público. Pero lejos de tomárselo mal, los asistentes al bar gritaron de júbilo. Es Lady Gaga cantando de sorpresa, ¿cómo no vas a emocionarte?

La artista interpretó Call Me Irresponsable y Fly The Moon con los músicos del local. Lady Gaga se llevó a su terreno los dos míticos temas, dejando al público impresionado con su voz en directo. Y es que Gaga lo mismo te canta un pop, un dance, que un jazz. No hay quien la pare.

Sin lugar a dudas, Lady Gaga dejó boquiabiertos a los asistentes del Black Rose Magic de Los Ángeles. Un momento que muchos no olvidarán en la vida. Así que ya sabes, mira bien a tu alrededor la próxima vez que vayas a un club de jazz, quizá salga un artista internacional a darlo todo encima del escenario.