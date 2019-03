Bonnie Tyler: “Llevo 50 años de carrera, pero por dentro siento que llevo 38”

Bonnie Tyler ha vuelto a primera línea de la actualidad musical con nuevo disco. Between The Earth And The Stars ya está disponible en todo el mundo, y en esta nueva aventura, la artista se rodea de grandes compañeros y amigos para componer un disco sólido y diferente a todo lo que hemos escuchado. Fruto de la admiración que siente por ellos, y de algunas reuniones con amigos, ha conseguido que Cliff Richard, Francis Rossi o Barry Gibb colaboren en este nuevo álbum.

“Nunca pensé que acabaría probando suerte en un concurso de talentos cuando tenía 17 años”. Así comenzó la carrera de esta incombustible artista, con un concurso en el que quedó en segundo lugar después de cantar una canción de la artista folk Mary Hopkin, y ganó una libra por esa actuación.

A partir de ahí comenzó a cantar por las noches y se presentaba a audiciones con diferente resultado. En una ocasión, consiguió entrar a formar parte de un grupo de tres chicas. “Comencé trabajando seis noches a la semana. A los 19 fundé mi propia banda, Imagination, y, sobre todo, me dediqué a cantar en clubes de todo el sur de Gales”, comenta la artista. “Me descubrieron por error, porque el cazatalentos entró en el club equivocado y me descubrió”, dice.

“Fue un sueño hecho realidad, yo era una chica de clase media que quería ser cantante, y se cumplió”, asegura emocionada. En 1976 consiguió con Lost in France su primer éxito internacional, sobre todo en Alemania, que se mantuvo en el top 10 durante la friolera de seis meses. “Mi vida cambió y ahí es donde mi viaje comenzó”, asegura. Una carrera en la que se acuerda de lo complicado que era hacerse visible antes de conseguir ese contrato discográfico que le abrió las puertas de la televisión y de las entrevistas con los medios de comunicación. Bonnie sabe mejor que nadie como funciona eso del show-bussiness, y como ella misma dice, son dos palabras diferentes: show y bussiness, y hay que prestar la misma atención a las dos partes.

“¡Soy una privilegiada por todos los que han querido trabajar para mí!”

Bonnie se puso a trabajar en un nuevo disco con la confianza de contar con compañeros que la habían acompañado desde el principio. El que fuera su bajista en los comienzos, Kevin Dunne, compuso algunas canciones, y también se rodeó de David Mackay, su primer productor, con el que sacó al mercado sus dos primeros álbumes, The World Starts Tonight (1977) y Natural Force (1978).

Las colaboraciones que aparecen en este disco son de gran nivel, y no podían hacerse conseguido de forma más fluida y natural. Como cuenta la artista, David Mackay le enseño las canciones a Francis Rossi, uno de los fundadores de Status Quo, y este accedió rápidamente a hacer un dúo con ella. El siguiente paso de David fue hablarle del proyecto a Barry Gibb, miembro de los Bee Gees, en un partido de tenis en Wimbledon, que accedió encantado, com no podía ser de otra manera. “¡Woooow, eso fue como poner la guinda al pastel, fue increíble!”, recuerda la artista. Cliff Richard y Rod Stewart tampoco tardaron en sumarse al proyecto después de enterarse de él. “Es una oportunidad y no la puedo perder”, cuenta la cantante. Que no perdió ni un minuto en enviarles las demos de los temas con las que estaba trabajando, o incluso mostrándoselas en reuniones de amigos.

Bonnie Tyler - 'Hold On'

La mayor parte del disco fue grabado en el estudio de David, unas jornadas que la artista recuerda como una reunión de amigos en la que no faltaban las grandes cenas y las copas de vino, siempre con anécdotas y risas, que es como mejor se trabaja.

Bonnie tampoco se olvida de los compositores de las canciones, muy variados pero profesionales, y considera que trabajar con ellos ha sido un verdadero honor. “¡Soy tan privilegiada de que toda esta gente haya querido trabajar para mí!”, refiriéndose a grandes artistas como Amy Wadge, que ha trabajado con Ed Sheeran.

Para dar a conocer estas nuevas canciones, Bonnie Tyler tiene por delante una gira de 24 conciertos que comenzará en abril y pasará por diferentes países europeos, como Francia Alemania, Holanda, Luxemburgo… Pero, por supuesto, no se olvidará de los grandes éxitos con los que aún vibramos como Total Eclipse of the Heart o Holding Out for a Hero.