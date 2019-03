Aitana muestra sus avances de baile al ritmo de ‘7 rings’ de Ariana Grande

Los concursantes que pasan por Operación Triunfo hay que algo que no pueden negar, tienen talento vocal. Si no, hubiera sido complicado superar un casting con millones de personas y entrar en una Academia como la del programa. Así que, no, ahí no tenemos nada que decir.

Otra cosa es el baile. Vale que es una disciplina que va muy unida a la música pero, seamos realistas, el hecho de cantar bien no va asociado a bailar bien. Lo hemos podido comprobar con muchos de los concursantes que han pasado por el talent show.

Una de las que no brilló en ese terreno fue Aitana. Qué se le va a hacer, no puede ser perfecta y lo del baile se le resistía. Peor lo importante es que se esfuerza por cambiarlo. Ahora que está a punto de iniciar gira con la que recorrerá parte del país y, quién sabe si marchará a Latinoamérica, tiene que ir perfeccionando todas sus facetas de artista.

Ha comenzado a dar clases de baile y lo ha hecho con una vieja conocida, la que fuera la coreógrafa de la Academia, Vicky Gómez. Con ella está intentando perfeccionar todas esas cuestiones del baile.

Y lo mejor es que ha querido compartir un fragmento de unas de sus clases que nos ha dejado claro que está poniendo esfuerzo. Aunque, consciente de sus limitaciones, ya nos ha advertido de que tenemos que ser conscientes de que está aprendiendo y que, además, se está divirtiendo mientras lo hace.

Mira os voy a dejar un súper mini trozo de una parte de la clase hoy.... espero que seamos TODOS CONSCIENTES de que solo estoy aprendiendo y de que simplemente me divierto. Bueno así también podemos ir viendo el avance cuando lleve muchas más clases jajajajaajajaja bueno eso pic.twitter.com/X6SimRYbqi — Aitana (@Aitanax) 21 de marzo de 2019

Eso sí que es poner la tirita antes de la herida. A estas alturas ya está acostumbrada a recibir críticas por cada cosa que hace y no quiere que nadie se tome demasiado en serio sus avances con el baile.

Lo mejor de todo es la canción que ha escogido para bailar que no es otra que la que ahora triunfa en medio mundo y con la que también están obsesionadas otras cantantes como Miley Cyrus. Lo de 7 rings de Ariana Grande parece que no tiene techo.

“Qué bien mi niña”, ha sido el comentario que le ha dejado a Aitana su amiga Lola Índigo. Por su parte, Famous le ha dedicado unas llamas de fuego y Guille Milkyway, unos aplausos en forma de emoji.

Y tampoco ha faltado el apoyo de sus fans que han alabado sus avances. “Anda ya, si has mejorado un montón. Tiene muchísimo mérito esa constancia y esfuerzo, con lo que te costaba en la Academia. Poquito a poco”, le decían.