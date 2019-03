Nosotros, Dolor y gloria y Zaniki, los grandes estrenos de cine de la semana

Esta semana te recomendamos ir al cine para ver el thriller psicológico Nosotros.

Además, en la taquilla también podrás escoger entre la cinta de animación Wheely, el drama Bel Canto. La última función, la historia basada en hechos reales Donde caen las sombras o las españolas Dolor y gloria y Zaniki.

Una historia que narra la pasión de la vida de Salvador Mallo, un director de cine que está llegando al final de su carrera siendo consciente de que su gran afición podría estar apagándose.

Antonio Banderas, que nos habló de su experiencia en la película, es uno de los protagonistas junto a Asier Etxeandia (Sordo) y Penélope Cruz (Volver) lideran el reparto en esta nueva película escrita y dirigida por Pedro Almodóvar (Julieta, La piel que habito).

Zaniki es un niño de 8 años que tiene un abuelo mágico, chaman, trovador e iniciado, el cual es objeto de admiración por parte de su nieto. Juntos emprenderán un viaje a lo natural, a la tradición de la tierra, para que se puedan traspasar todos los conocimientos de una generación a la otra.

Gabriel Velázquez (Análisis de sangre azul, ärtico) dirige este drama protagonizado por los principiantes Eusebio Mayalde y Beltrán Mayalde.

Film de animación para los más pequeños dirigido por Yusry Abd Halim (Cicak-Man 3, Vikingdom), en el que un pobre taxi tendrá que hacer frente a un grandioso camión de 18 ruedas, todo con tal de salvar a la chica de sus sueños.

Una cantante de ópera mundialmente famosa es secuestrada por un rico empresario que le invitará a actuar para él.

Paul Weitz (Grandma, Proceso de admisión) dirige esta cinta, en la que Julianne Moore (Kingsman: El círculo de oro) y Ken Watanabe (Origen) lideran el reparto actoral.

En un antiguo orfanato y sus jardines encontraremos una enfermera y su ayudante, trabajando en una clínica de ancianos, con almas de niños que habitan cuerpos.

Valentina Pedicini (Dal profondo) es la directora de este film, en el que los protagonistas son Elena Cotta (The Habit of Beauty) y la novel Federica Rosellini.

Nuestra recomendación de la semana:

Para nuestro experto cinéfilo esta cinta es una "obra maestra del terror". Se trata de un thriller psicológico en el que una familia realiza una escapada veraniega, y cuando llega el anochecer, se ven obligados a hacer frente a un terror que nunca habrían imaginado: una versión maléfica de ellos mismos.

Escrita y dirigida por Jordan Peele (Déjame salir), la película cuenta con las interpretaciones de Lupita Nyong'o (Black Panther) y Elisabeth Moss (El cuento de la criada).