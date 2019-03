Nicky Jam y Ozuna - Te robaré

Nicky Jam y Ozuna ya tienen nueva colaboración, Te robaré, un tema que se incluirá en lo que será el próximo álbum del norteamericano del que todavía no tenemos más noticias. Se trata de un nuevo tema de reggaeton, fiel a su estilo.

Viene a aumentar la lista de colaboraciones que han firmado juntos, sobre todo remix de temas como Te boté, El amante, X o Rockstar. Está claro que son dos de los nombres clave del urban latino y uniendo fuerzas han conseguido cifras envidiables.

Para el vídeo, totalmente rodado en blanco y negro, han recurrido a un veterano: Jessy Terrero. Se trata de un realizador muy ligado a estos artistas urbanos latinos que ha trabajado con la gran mayoría, desde Wisin & Yandel a Maluma, Daddy Yankee, Jennifer Lopez, Enrique Iglesias o Enrique Iglesias, entre muchos otros.

Con Nicky Jam también ha trabajado en varias ocasiones. Suyos son los videoclips de El amante, El ganador, Perro fiel junto a Shakira o Jaleo con Steve Aoki. Ahora han vuelto a coincidir en este vídeo rodado en Miami, con el baile como protagonista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NICKY JAM (@nickyjampr) el 21 Mar, 2019 a las 2:29 PDT

Este tema es muy duro”, compartió J Balvin en redes. “Palenque asegurao”, añadía J Quiles. Y es que tanto Nicky Jam como Ozuna cuentan con la admiración de la mayoría de sus compañeros de género con los que han colaborado en multitud de ocasiones.

Sin duda, Nicky Jam está atravesando una buena época en la que no cesa de trabajar. Sus colaboraciones se multiplican, no nos olvidemos de Back in the city con Alejandro Sanz. Además, el próximo 25 de abril le veremos en la gala de los Latin Billboard Awards y veremos si presenta con Ozuna este tema en directo, que ambos están en la lista de nominados.

Pero no sólo le dedica tiempo a la música. El cine también ha llamado a sus puertas y no me refiero a su documental que podemos ver en Netflix sino a Bad Boys 3. El cantante será uno de los que comparta cartel con Will Smith y Martin Lawrence en esta tercera entrega.