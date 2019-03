Amaia explica por qué está tardando tanto en lanzar su disco

Amaia Romero desprende un aura de misterio. Apenas sabemos nada de ella a través de sus redes sociales y de su trabajo discográfico no conocemos nada todavía, excepto ese pequeño adelanto que lanzó a finales de 2018: Un Nuevo Lugar.

Ahora, la ganadora de Operación Triunfo 2017, se ha sincerado en la nueva entrega de Harper’s Bazaar España. La artista ha hablado sin tapujos sobre su álbum debut (que sí, parece que cada vez está más cerca). También de la parte mala de la fama.

Aunque ha pasado más de un año desde que salió del famoso talent musical y algunos de sus compañeras como Aitana, Mimi y Miriam ya se encuentran triunfando con su música en diferentes escenarios, la navarra explica en la revista por qué ha tardado tanto en lanzar su primer trabajo al mercado: “Quería probar cosas nuevas y conocerme a mí misma. No me parecía natural hacerlo rápido, sobre todo teniendo en cuenta que hasta aquí todo ha sido bastante artificial y acelerado. Prefería experimentar un poco más aunque por el camino me escuchase menos gente a sacar algo de primeras que, aunque tuviese más público, no me presentase”.

Además, la artista de 20 años ha dado algunas pistas más sobre su nuevo proyecto: “En el disco hay referencias muy diversas. Desde Sufjan Steven o Vampire Weeked, hasta una canción que nació con Only One de Kanye West como referencia. Quiero que sean temas distintos pero coherentes entre sí, ¡pero ni siquiera sé qué puedo esperar yo de él!”. Ahora, por supuesto, tenemos aún más ganas de escuchar lo que tiene preparado Amaia. ¿Y quién no?

De hecho, el mismo presidente de Universal España, Narcís Rebollo, dio la cara por ella y los tiempos que necesita para lanzar su primer disco: “Ella quiere trabajar en toda la parte de composición, producción, hay perfiles de artistas que tienen la capacidad o facilidad de hacer un álbum en seis meses y Amaia requiere más tiempo”. Eso sí, ya hemos visto en Instagram a Amaia en el estudio. Eso es todo un avance.

Ver esta publicación en Instagram estoy grabandooo!!! Una publicación compartida de amaia romero (@amaia) el 26 Feb, 2019 a las 7:08 PST

Amaia también ha hablado con Harper’s Bazaar cómo lleva ver su nombre diariamente en los medios de comunicación: “No entro al trapo y no suele afectarme, aunque odio que salpique a amigos anónimos a los que se ha apuntado solo por pasear conmigo. Me hace gracia, ¿por qué se comenta tanto? Yo lo observo desde fuera y es mucho mejor: como si le estuviera pasando a otra persona”.

Por ahora desconocemos la fecha de salida del primer disco de Amaia, pero todo apunta a que, por lo menos, hasta después de verano no podremos escucharlo entero. Esperemos que antes se anime a lanzar un single. La espera se está haciendo demasiado larga…